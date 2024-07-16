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ВИДЕО Лайма Вайкуле неожиданно запела на украинском языке и разозлила россиян

Limon.ee
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Лайма Вайкуле.
Лайма Вайкуле. Фото: Paula Čukrste/LETA

Известная латвийская певица Лайма Вайкуле, которая с начала полномасштабной войны осуждает действия РФ, спела за границей песню на украинском языке, сообщает УНИАН.

Оказалось, что на одном из своих концертов артистка неожиданно исполнила новую композицию на украинском языке. Где именно состоялось выступление - неизвестно, однако видео сразу попало в российские СМИ, а выступление певицы возмутило россиян.

Они начали активно оставлять комментарии: «Удивительная клоунада. Насколько люди готовы делать все, чтобы подпитывать ненависть к России»; «Что это вообще такое?»; «А почему же без вышиванки?»; «Это последняя стадия продажности»; «Видимо вместе с Галкиным учила "мову"».

Но сама Лайма пока не комментировала критику.

Лайма Вайкуле еще 2018 году заявила, что не поедет выступать в Крым даже за большой гонорар. Она также сразу осудила политику Кремля в начале войны. Более того, певица отметила, что люди, которые верят Путину, превратились в «зомби», а кто не интересуется политикой и не имеет собственной позиции - «идиоты».

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