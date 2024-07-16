ВИДЕО Лайма Вайкуле неожиданно запела на украинском языке и разозлила россиян

Оказалось, что на одном из своих концертов артистка неожиданно исполнила новую композицию на украинском языке. Где именно состоялось выступление - неизвестно, однако видео сразу попало в российские СМИ, а выступление певицы возмутило россиян.

Они начали активно оставлять комментарии: «Удивительная клоунада. Насколько люди готовы делать все, чтобы подпитывать ненависть к России»; «Что это вообще такое?»; «А почему же без вышиванки?»; «Это последняя стадия продажности»; «Видимо вместе с Галкиным учила "мову"».

Но сама Лайма пока не комментировала критику.

Лайма Вайкуле еще 2018 году заявила, что не поедет выступать в Крым даже за большой гонорар. Она также сразу осудила политику Кремля в начале войны. Более того, певица отметила, что люди, которые верят Путину, превратились в «зомби», а кто не интересуется политикой и не имеет собственной позиции - «идиоты».