В редакцию Limon вновь обратился Андрей, прислав еще одно видео, на котором двое уже знакомых мужчин высматривают очередную «жертву» для кражи. «Они орудуют не боясь ни прохожих, ни камер, ни полиции. Да и полиции там, к тому же, вообще нет», - описывают ситуацию обеспокоенный житель.
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«Прямо перед входом в Рийгикогу!» В центре столицы орудуют карманники
Ранее мы уже писали о том, что на улице Виру в столице разгуливают воры-карманники. Одна из краж даже попала в объективы камер. Тогда капитан полиции Пыхьяской префектуры Кайдо Атспол заявил, что личности карманников им известны.