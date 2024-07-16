«Прямо перед входом в Рийгикогу!» В центре столицы орудуют карманники

В редакцию Limon вновь обратился Андрей, прислав еще одно видео, на котором двое уже знакомых мужчин высматривают очередную «жертву» для кражи. «Они орудуют не боясь ни прохожих, ни камер, ни полиции. Да и полиции там, к тому же, вообще нет», - описывают ситуацию обеспокоенный житель.