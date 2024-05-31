Кража кошелька попала на видео: с приходом тепла в Таллинне активизировались карманники

«Кража кошелька попала на видео. По Таллинну свободно разгуливают карманники, а скоро дни Старого города», - обеспокоен столичный житель. Он рассказал, что заявление в полицию было написано еще десять дней назад.

Мы с интересом посмотрели видео, которое не лишенные юмора жители Таллинна наделили голосом за кадром. «Как-то раз в Таллинне теплым весенним днем встретились два приятеля на улице, случайно», - интригующе начинает свое повествование рассказчик, а дальше смотрите сами.

Видеоподборку с авторегистратора неравнодушных жителей столицы мы показали представителям полиции, где нас заверили, что видео это им знакомо.

Капитан полиции Пыхьяской префектуры Кайдо Атспол говорит, что полиция уже ранее ознакомилась с данной видеозаписью. Более того, личности карманников известны.

«Часто бывает так, что жертвы только потом понимают, что у них что-то пропало, и поэтому неизвестно, где именно была совершена кража. В Таллинне в этом году было зарегистрировано 20 подозрений на карманную кражу. Но не все эти случаи обязательно такими являются. Человек может что-то потерять сам или забыть», - отмечает капитан полиции.

Полиция напоминает жителям столицы и не только, что нужно быть осторожными, чтобы не потерять свое имущество, и многое для этого можно сделать самостоятельно. Ключевое слово здесь - осторожность.

«Кошелек-кошелек... Какой кошелек?» Фото: Shutterstock

Гуляя по улице, прячьте телефон, кошелек и другие ценные вещи, например, в закрытую сумочку или во внутренний карман куртки. Помните, что незаметно вытянуть телефон из заднего кармана джинсов воришке не составит никакого труда.

Прячьте ценные вещи, находясь в развлекательных заведениях и заведениях общепита. «Помните, что красивый телефон или кошелек на углу стола привлекает внимание вора», - предупреждает Кайдо Атспол, а также советует большие суммы наличных оставлять дома.

Во время поездки на общественном транспорте держите сумку на коленях. А на выходе проверяйте, все ли вещи при вас.

При оплате банковской картой или снятии наличных следите за тем, чтобы никто не увидел ваш ПИН-код. Кроме того, в этот момент нельзя подпускать к себе незнакомцев слишком близко, чтобы не возник эффект испуга от неожиданности, и вор смог бы этим воспользоваться, и, например, выхватить снятые наличные.