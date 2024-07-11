ВИДЕО Алла Пугачева приехала в Латвию

Видео появилось в Instagram, его выложил пользователь с ником alla_pugacheva_forum. На видео певица гуляет по, вероятно, улице Йомас в Юрмале в сопровождении трех детей и некого мужчины.

Ранее литовское издание 15.min.lt сообщало, что Пугачева объявила об отъезде из города Лимассол на Кипре и переезде вместе с двумя детьми в Латвию.

В феврале 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, певица вместе с мужем, комиком Максимом Галкиным, и детьми покинула РФ и перебралась в Израиль.

После этого они некоторое время жили в кипрском городе Лимассоле. Сообщается, что Пугачева сняла дом в Юрмале и наняла охранника. Также упоминалось, что первоначально певица переедет только с детьми, а позже к ней присоединится муж.

Это не первый раз, когда семья проводит время в Юрмале. Последние несколько лет Алла Пугачева с супругом и детьми проводили на латвийском курорте летние месяцы.

Алла Пугачева во время пребывания на Кипре почти не выходила из дома из-за проблем с сердцем. По информации СМИ, певице трудно переносить жару. Вероятно, именно поэтому артистка едет в Латвию именно сейчас. Балтийское лето жарой не отличается.

9 июля Пугачева также прокомментировала в Instagram ракетный обстрел детской больницы «Охматдет» в Киеве. «Бог терпелив, но всему есть предел», - написала Пугачева под снимком из детской больницы с раненым ребенком. Комментарии к посту отключены.

Перед этим об обстреле больницы высказался супруг Примадонны Максим Галкин: «Одно из страшных фотосвидетельств сегодняшнего дня - врачи продолжают делать операцию ребенку на открытом сердце прямо во время российской ракетной атаки. На данный момент после массированного удара по Украине 37 погибших, из них трое детей, 170 раненых, из них 13 детей. Это какой-то бесконечный ад. Самые глубокие соболезнования семьям погибших», - написал артист под снимком из операционной.