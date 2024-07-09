Пугачева высказалась об атаке на больницу «Охматдет» в Киеве

«Бог терпелив, но всему есть предел», - написала Пугачева под снимком из детской больницы с раненым ребенком.

Алла Борисовна также отключила комментарии к своему посту.

«Одно из страшных фотосвидетельств сегодняшнего дня - врачи продолжают делать операцию ребенку на открытом сердце прямо во время российской ракетной атаки», - высказался супруг Примадонны Максим Галкин.

На данный момент после массированного удара по Украине 37 погибших, из них трое детей, 170 раненых, из них 13 детей.

«Это какой-то бесконечный ад. Самые глубокие соболезнования семьям погибших», - написал артист под снимком из операционной.

Напомним, российские войска утром 8 июля нанесли комбинированный ракетный удар по Украине, сообщило командование Воздушных сил ВСУ. По всей Украине объявили воздушную тревогу. Сообщается о десятках погибших. Одна из ракет попала в детскую больницу «Охматдет» в Киеве. По последним данным, погибли два человека, 32 пострадали.

На портале ziedot.lv открыт сбор средств. Также продолжая оказывать Украине поддержку в борьбе с российской агрессией, Латвия во вторник, 9 июля, направит Украине несколько десятков аппаратов искусственной вентиляции легких, мониторы жизненных показателей пациентов, операционные столы, аппараты УЗИ, дефибрилляторы, мониторы сердечного ритма и другое медицинское оборудование.

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