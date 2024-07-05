В РФ отменяют шоу студии Гудкова. Ему припомнили пародии и концерты в странах Балтии

Против показа выступили несколько Z-каналов, которые обвинили Гудкова в поддержке Украины. Актриса Яна Поплавская, в частности, написала, что «заукраинский комик Александр Гудков... спонсирует ВСУ и поддерживает Украину».

На следующий день глава департамента культуры и туризма Вологодской области Владимир Осиповский написал, что «неравнодушные земляки», увидев в афише показа имя Гудкова, «справедливо возмутились». Он также вспомнил пародию Гудкова «Я - узкий» на песню Shaman - «Я - русский».

«Мы вам попытаемся сегодня сформулировать цензурную причину. Это не очень просто сделать», - говорится в Telegram-канале «Чикен Карри».

В утренней программе телеканала «Дождь» Анна Монгайт упомянула, что Александру Гудкову припоминают концерт в Латвии, где он выступил в поддержку ВСУ и призвал отправлять пожертвования. Антивоенные лозунги действительно звучали и на недавнем концерте в Эстонии, и в Латвии, но сам комик не призывал поддерживать ВСУ.