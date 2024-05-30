В среду, 29 мая, на сцене концертного зала Alexela жителям эстонской столицы показали «Потерянное зеркальце» - музыкальную сказку для детей от 6 до 96 лет. В финале фантастического двухчасового зрелища зрители аплодировали стоя, а антракт от комика Александра Гудкова стал одним из ярчайших воспоминаний этого вечера.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ «Таллиннуськи – вы избранные!» Александр Гудков устроил в Эстонии такой антракт, какого зрители еще не видели
Александр Гудков, Александр Паль, Муся Тотибадзе и группа «Самое большое простое число» показали Таллинну спектакль, полный веселья, волшебства и добрых надежд. Эту удивительную историю уже увидели в Берлине, спектакль успешно прошел в Праге, а после Таллинна отправится в Хельсинки.
После объявления антракта публика поспешила выйти из зала, но их остановил неожиданный крик: «Остановитесь!» Зрители опешили и стали озираться по сторонам, и вот на сцену в костюме Антракта выбежал Александр Гудков.
«Не уходите, друзья!» - взмолился Антракт. - Не уходите во время антракта, никогда не уходите!» И даже те зрители, кто уже успел выйти из зала, услышав знакомый голос юмориста, поспешили обратно.
Обаятельный Антракт продолжал свой монолог, он жаловался на то, что всегда видит лишь зрительские затылки, а ему так нужна частичка любви от зрителя. «Таллиннуськи мои, Таллинн - цыпочки мои! Поаплодируйте сами себе, - разведя в стороны руки, прокричал залу Антракт. - Вы избранные! Ведь только вы увидели антракт. Ни Кохтла-Ярве, никто! Ни Нарва, ни Пярну. Только вы – вы избранные».
Антракт веселил публику, пел, танцевал и получил щедрые аплодисменты и выкрики «Браво!» Чтобы публика так веселилась во время антракта, мы еще никогда не видели.
Смотрите интервью с Александром Гудковым и Мусей Тотибадзе в Таллинне: