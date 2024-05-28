ВИДЕО Гудков и Тотибадзе в Таллинне спешат на пляж и изумляются цене эстонской клубники: «Она что, год растет?!»

«Обгорели, пока вышли из самолета», - шутит Александр Гудков. На самом деле артисты очень рады, что в Таллинне их встретило настоящее лето. И если завтрашний день пройдет в репетициях, то 30 и 31 мая артисты еще собираются в Таллинне как следует нагуляться, а если позволит погода, даже искупаться.

Александр Гудков и Муся Тотибадзе дурачатся на камеру в Таллинне. Фото: Konstantin Sednev

Уже завтра, 29 мая, на сцене концертного зала Alexela Александр Гудков, Александр Паль, Муся Тотибадзе, Марина Васильева, а также Евгения Борзых, Кирилл Иванов и Станислав Астахов (группа «Самое большое простое число») представят полный веселья, волшебства и добрых надежд музыкальный спектакль «Потерянное зеркальце». Эту удивительную историю уже увидели в Берлине, спектакль успешно прошел в Праге, а после Таллинна отправится в Хельсинки.

Александр Гудков и Муся Тотибадзе продолжают дурачиться на камеру. Фото: Konstantin Sednev

Сказочное представление для взрослых и детей удивляет фантазийными костюмами, а рассказ в нем идет о приключениях ручного зеркальца с осколком звезды на рукоятке. Конечно же, зеркальце волшебное, оно отражает радости и переживания, отчаяние и надежду, отторжение и любовь, и помогает своим обладателям увидеть осуществление больших и невозможных желаний - даже полета в космос!

Александр Гудков и Муся Тотибадзе планируют свой поход на эстонский пляж. Фото: Konstantin Sednev

На вопрос журналиста, что бы сейчас отразило волшебное зеркальце, попади оно им в руки, артисты отвечают так: «Я бы хотела в нем увидеть мир без войны, где людям не так больно, они не умирают», - говорит Муся Тотибадзе.

А Гудков соглашается с Мусей и добавляет: «Чтобы никто не грустил, и все мы отражались в этом зеркале с улыбкой».

Александр Гудков и Муся Тотибадзе привезли в Таллинн «Потерянное зеркальце». Фото: Konstantin Sednev

Впрочем, грустить на спектакле «Потерянное зеркальце» точно никто не сможет. По секрету расскажем, что во время антракта Гудков выходит к зрителям со своим перформансом, а тут уж кто не спрятался - он не виноват! Одним словом, это не тот спектакль, где стоит в антракте бежать за пирожным.