Сегодня вечером, 28 мая, в Таллинн из Праги прилетели артисты Александр Гудков и Муся Тотибадзе. Летели долго, с пересадкой в Хельсинки, но не устали, а главное, не растеряли чувства юмора. Артисты полны решимости отправиться купаться на пляж в Пирита, причем ночью! А еще они крайне удивлены ценой эстонской клубники. Смотрите видеоинтервью!
ВИДЕО ⟩ Гудков и Тотибадзе в Таллинне спешат на пляж и изумляются цене эстонской клубники: «Она что, год растет?!»
«Обгорели, пока вышли из самолета», - шутит Александр Гудков. На самом деле артисты очень рады, что в Таллинне их встретило настоящее лето. И если завтрашний день пройдет в репетициях, то 30 и 31 мая артисты еще собираются в Таллинне как следует нагуляться, а если позволит погода, даже искупаться.
Уже завтра, 29 мая, на сцене концертного зала Alexela Александр Гудков, Александр Паль, Муся Тотибадзе, Марина Васильева, а также Евгения Борзых, Кирилл Иванов и Станислав Астахов (группа «Самое большое простое число») представят полный веселья, волшебства и добрых надежд музыкальный спектакль «Потерянное зеркальце». Эту удивительную историю уже увидели в Берлине, спектакль успешно прошел в Праге, а после Таллинна отправится в Хельсинки.
Сказочное представление для взрослых и детей удивляет фантазийными костюмами, а рассказ в нем идет о приключениях ручного зеркальца с осколком звезды на рукоятке. Конечно же, зеркальце волшебное, оно отражает радости и переживания, отчаяние и надежду, отторжение и любовь, и помогает своим обладателям увидеть осуществление больших и невозможных желаний - даже полета в космос!
На вопрос журналиста, что бы сейчас отразило волшебное зеркальце, попади оно им в руки, артисты отвечают так: «Я бы хотела в нем увидеть мир без войны, где людям не так больно, они не умирают», - говорит Муся Тотибадзе.
А Гудков соглашается с Мусей и добавляет: «Чтобы никто не грустил, и все мы отражались в этом зеркале с улыбкой».
Впрочем, грустить на спектакле «Потерянное зеркальце» точно никто не сможет. По секрету расскажем, что во время антракта Гудков выходит к зрителям со своим перформансом, а тут уж кто не спрятался - он не виноват! Одним словом, это не тот спектакль, где стоит в антракте бежать за пирожным.