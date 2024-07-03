ГАЛЕРЕЯ ЗаЛИПАтельно: 25-й «Бал цветов» в Таллинне готовит для гостей множество сюрпризов

Не секрет, что бессменный организатор «Бала цветов» Татьяна Тридворнова может создать шедевр из любых цветов. На пресс-конференции, приуроченной к 25-летию бала, Цветочная фея продемонстрировала, как сделать венок из липы.

«Липа - это символ Эстонии, сейчас она цветет в каждом парке. Смотрите, как изысканно можно украсить себя цветами липы, а потом отправиться в этом венке на Бал цветов», - подмигивает арт-дизайнер и флорист Татьяна Тридворнова. Она демонстрирует изящный липовый венок, который сплела накануне вечером.

Рассмотреть венок можете в нашей галерее, а вот аромат, увы, красочные фотографии не передают. От дурманящего сладкого запаха липы сразу начинает сосать под ложечкой. Так и хочется горячего чая с липовым медом вприкуску.

Тийна Яансон и Татьяна Тридворнова в липовом венке. Фото: Jana Sororkina

Впрочем, Татьяна Тридворнова уверяет, что липовый венок на голову – это не только оригинальное украшение, которое придаст изюминки вашему образу, но и очень экономичное и экологичное украшение. «После бала цветы из венка можно отправить на липовый чай», - говорит Тридворнова.

К слову, всем гостям пресс-конференции Татьяна Тридворнова собственноручно повязала на руку цветочные часики. На вопрос корреспондента, который час, Татьяна, кокетливо поглядывая на свои часы, отвечает: «Время процветать!»