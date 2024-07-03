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ГАЛЕРЕЯ ЗаЛИПАтельно: 25-й «Бал цветов» в Таллинне готовит для гостей множество сюрпризов

Светлана Карабут
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Уже совсем скоро - 20 июля - таллиннский «Бал цветов» отметит 25-летие. Шествие грации и живых цветов пройдет в Кадриорге. Для гостей и участников организаторы готовят множество сюрпризов. А пока смотрите, как ярко идут приготовления к этому празднику.

Не секрет, что бессменный организатор «Бала цветов» Татьяна Тридворнова может создать шедевр из любых цветов. На пресс-конференции, приуроченной к 25-летию бала, Цветочная фея продемонстрировала, как сделать венок из липы.

«Липа - это символ Эстонии, сейчас она цветет в каждом парке. Смотрите, как изысканно можно украсить себя цветами липы, а потом отправиться в этом венке на Бал цветов», - подмигивает арт-дизайнер и флорист Татьяна Тридворнова. Она демонстрирует изящный липовый венок, который сплела накануне вечером.

Рассмотреть венок можете в нашей галерее, а вот аромат, увы, красочные фотографии не передают. От дурманящего сладкого запаха липы сразу начинает сосать под ложечкой. Так и хочется горячего чая с липовым медом вприкуску.

Тийна Яансон и Татьяна Тридворнова в липовом венке.
Тийна Яансон и Татьяна Тридворнова в липовом венке. Фото: Jana Sororkina

Впрочем, Татьяна Тридворнова уверяет, что липовый венок на голову – это не только оригинальное украшение, которое придаст изюминки вашему образу, но и очень экономичное и экологичное украшение. «После бала цветы из венка можно отправить на липовый чай», - говорит Тридворнова.

К слову, всем гостям пресс-конференции Татьяна Тридворнова собственноручно повязала на руку цветочные часики. На вопрос корреспондента, который час, Татьяна, кокетливо поглядывая на свои часы, отвечает: «Время процветать!»

Главный редактор портала Limon.ee Светлана Карабут получила из рук Цветочной феи корону из ромашек и лимонов. Татьяна Тридворнова считает, что лучший способ разнообразить свой образ - украсить его цветами. Даже если в вашем гардеробе есть лишь одно однотонное платье, при помощи цветов вы сможете всегда придумывать с ним разные образы.

Цветочная фея Татьяна Тридворнова подарила корону из лимонов и ромашек Светлане Карабут.
Цветочная фея Татьяна Тридворнова подарила корону из лимонов и ромашек Светлане Карабут. Фото: Jana Sororkina

Этим летом главный проект Татьяны Тридворновой «Бал цветов» отмечает 25 лет - четверть века. Праздничное мероприятие пройдет 20 июля в Кадриорге. Татьяна Тридворнова, как и всегда, готовится к нему основательно.

В международном конкурсе флористов «Цветочное платье» 15 команд представят свои шедевры на суд профессионального жюри и на радость публике. Зрителей также ждут красочные музыкальные и танцевальные номера.

«Если бы мне в 1999 году сказали, что буду отмечать 25 лет - серебряный юбилей, причем, это будет в цветочном саду Кадриорга, я бы не поверила», - говорит Татьяна Тридворнова и приглашает всех на яркий цветочный праздник. Она отмечает, что лучшее место для проведения «Бала цветов» найти трудно.

Татьяна Тридворнова и Тийна Яансон вспоминают, каким был «Бал цветов» в 1999 году.
Татьяна Тридворнова и Тийна Яансон вспоминают, каким был «Бал цветов» в 1999 году. Фото: Jana Sororkina

По задумке зрители смогут вблизи рассмотреть цветочные наряды. «Модель в каждом платье пройдет мимо каждого гостя, как на показах именитых кутюрье», - говорит Тридворнова.

А еще на «Балу цветов» будет цветочный трон и много новых фотозон. Сама же Татьяна Тридворнова готовит свою коллекцию цветочных платьев, которая, несомненно, станет изюминкой юбилейного бала.

Татьяна Тридворнова считает, что каждая женщина должна жить по цветочным часам.
Татьяна Тридворнова считает, что каждая женщина должна жить по цветочным часам. Фото: Jana Sororkina

Под конец пресс-конференции кто-то из фотографов для снимка вновь просит посмотреть Тридворнову на цветочные часики, которые украшают ее запястье: «Татьяна, который час?»

«Время процветать! И время спешить на бал! Не пропустите наш праздник 20 июля в 18:00 в парке дворца Кадриорг, бал будет особенным!» - обещает Тридворнова.

Светлана Карабут в короне из ромашек и лимонов, которую смастерила Татьяна Тридворнова.
Светлана Карабут в короне из ромашек и лимонов, которую смастерила Татьяна Тридворнова. Фото: Jana Sororkina
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