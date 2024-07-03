Уже совсем скоро - 20 июля - таллиннский «Бал цветов» отметит 25-летие. Шествие грации и живых цветов пройдет в Кадриорге. Для гостей и участников организаторы готовят множество сюрпризов. А пока смотрите, как ярко идут приготовления к этому празднику.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ ЗаЛИПАтельно: 25-й «Бал цветов» в Таллинне готовит для гостей множество сюрпризов
Не секрет, что бессменный организатор «Бала цветов» Татьяна Тридворнова может создать шедевр из любых цветов. На пресс-конференции, приуроченной к 25-летию бала, Цветочная фея продемонстрировала, как сделать венок из липы.
«Липа - это символ Эстонии, сейчас она цветет в каждом парке. Смотрите, как изысканно можно украсить себя цветами липы, а потом отправиться в этом венке на Бал цветов», - подмигивает арт-дизайнер и флорист Татьяна Тридворнова. Она демонстрирует изящный липовый венок, который сплела накануне вечером.
Рассмотреть венок можете в нашей галерее, а вот аромат, увы, красочные фотографии не передают. От дурманящего сладкого запаха липы сразу начинает сосать под ложечкой. Так и хочется горячего чая с липовым медом вприкуску.
Впрочем, Татьяна Тридворнова уверяет, что липовый венок на голову – это не только оригинальное украшение, которое придаст изюминки вашему образу, но и очень экономичное и экологичное украшение. «После бала цветы из венка можно отправить на липовый чай», - говорит Тридворнова.
К слову, всем гостям пресс-конференции Татьяна Тридворнова собственноручно повязала на руку цветочные часики. На вопрос корреспондента, который час, Татьяна, кокетливо поглядывая на свои часы, отвечает: «Время процветать!»
Главный редактор портала Limon.ee Светлана Карабут получила из рук Цветочной феи корону из ромашек и лимонов. Татьяна Тридворнова считает, что лучший способ разнообразить свой образ - украсить его цветами. Даже если в вашем гардеробе есть лишь одно однотонное платье, при помощи цветов вы сможете всегда придумывать с ним разные образы.
Этим летом главный проект Татьяны Тридворновой «Бал цветов» отмечает 25 лет - четверть века. Праздничное мероприятие пройдет 20 июля в Кадриорге. Татьяна Тридворнова, как и всегда, готовится к нему основательно.
В международном конкурсе флористов «Цветочное платье» 15 команд представят свои шедевры на суд профессионального жюри и на радость публике. Зрителей также ждут красочные музыкальные и танцевальные номера.
«Если бы мне в 1999 году сказали, что буду отмечать 25 лет - серебряный юбилей, причем, это будет в цветочном саду Кадриорга, я бы не поверила», - говорит Татьяна Тридворнова и приглашает всех на яркий цветочный праздник. Она отмечает, что лучшее место для проведения «Бала цветов» найти трудно.
По задумке зрители смогут вблизи рассмотреть цветочные наряды. «Модель в каждом платье пройдет мимо каждого гостя, как на показах именитых кутюрье», - говорит Тридворнова.
А еще на «Балу цветов» будет цветочный трон и много новых фотозон. Сама же Татьяна Тридворнова готовит свою коллекцию цветочных платьев, которая, несомненно, станет изюминкой юбилейного бала.
Под конец пресс-конференции кто-то из фотографов для снимка вновь просит посмотреть Тридворнову на цветочные часики, которые украшают ее запястье: «Татьяна, который час?»
«Время процветать! И время спешить на бал! Не пропустите наш праздник 20 июля в 18:00 в парке дворца Кадриорг, бал будет особенным!» - обещает Тридворнова.