В этом году таллиннский «Бал цветов» отмечает 25-летие, а его бессменный организатор Татьяна Тридворнова может создать шедевр из любых цветов. В студию Limon LIVE она пришла с неожиданной летней композицией.
СОРНЯК – ЭТО СТИЛЬНО! ⟩ Цветочная фея Татьяна Тридворнова обещает, что 25-й «Бал цветов» в Таллинне будет особенным
Арт-дизайнер, флорист, хозяйка «Бала цветов» и, как ее еще называют, Цветочная фея - Татьяна Тридворнова считает, что сейчас самое время процветать! Ведь на дворе лето, а это - пора, когда мы можем украшать себя цветами в изобилии.
В студию Limon LIVE Татьяна Тридворнова пришла с пышным букетом полевых цветов. «Душистый букет, чтобы вкусить все краски лета», - с такими словами Цветочная фея вручила ведущей Светлане Карабут свое творение.
Оказалось, что букет сделан из маков и обыкновенной сурепки, которая растет у нас под ногами повсеместно. Но вам же никогда не приходила мысль создать букет из, казалось бы, сорняка? А зря!
«Люди ищут счастье где-то там в пространстве, может быть, с Илоном Маском на Марсе, - шутит Татьяна Тридворнова. - А я хочу сказать, что счастье - здесь, рядом, оглянитесь, посмотрите, какую красоту нам сейчас дарит природа Эстонии!»
«Летом можно выйти на фотоохоту, или как я - делать букеты из всего, что только на глаза попадется. Мне надо еще десять жизней, чтобы успеть сделать все букеты, которые я напридумывала», - признается Тридворнова.
Этим летом главный проект Татьяны Тридворновой «Бал цветов» отмечает 25 лет - четверть века. Праздничное мероприятие пройдет 20 июля в Кадриорге. «Мы и года не пропустили, на нас даже пандемия не повлияла», - говорит Тридворнова.
Первый «Бал цветов» состоялся 1 мая 1999 года - в день рождения самой Цветочной феи. Проходил он в Русском театре Эстонии, но был совсем не похож на тот «Бал цветов», который теперь так полюбился жителям Таллинна.
«В Эстонии - только часть большого международного проекта. Мы делали его в Италии, в Испании. И этот проект уникален, - говорит Тридворнова. - А тогда, в 1999 году, я же не могла загуглить и посмотреть, как правильно делать Бал цветов, - говорит Тридворнова, - Поэтому мероприятие создавалась методом проб и ошибок».
«Если бы мне тогда сказали, что ты будешь отмечать 25 лет - серебряный юбилей, причем, это будет в цветочном саду Кадриорга, я бы не поверила», - говорит Татьяна Тридворнова и приглашает всех на яркий цветочный праздник.
По задумке зрители смогут вблизи рассмотреть цветочные наряды. «Модель в каждом платье пройдет мимо каждого гостя, мы специально придумали такую логистику», - говорит Тридворнова.
А еще на «Балу цветов» будет цветочный трон и много новых фотозон. Сама же Татьяна Тридворнова готовит свою коллекцию цветочных платьев, которая, несомненно, станет изюминкой юбилейного Бала цветов.
«Это прекрасно, что цветы вянут, - удивляет своими словами Тридворнова. - Представляете, если бы они не вяли! Мы были бы обречены на единственный букет в жизни. Именно поэтому такое внимание к цветочным платьям, потому что они эфемерны. Во Франции раньше букеты для невесты специально делали из быстро увядающих цветов, чтобы подчеркнуть эфемерность и ценность момента - все недолговечно. Цените этот момент. Поэтому - да, оглянитесь, цените»
«Я рекомендую украшать себя цветами - это молодость, это так красиво, - говорит Тридворнова. - Даже в правилах этикета в старинные времена было сказано, что девушка должна украшать себя живыми цветами, а уже потом бриллиантами!
Как сделать красивый и бюджетный букет на выпускной или свадьбу, как украсить себя к празднику, а также чего ожидать от 25-го «Бала цветов» в Таллинне, смотрите в ярком летнем выпуске Limon LIVE.
Дорогие зрители, Limon LIVE уходит на каникулы! Мы желаем вам некислого лета! Увидимся в новом сезоне!