СОРНЯК – ЭТО СТИЛЬНО! Цветочная фея Татьяна Тридворнова обещает, что 25-й «Бал цветов» в Таллинне будет особенным

Арт-дизайнер, флорист, хозяйка «Бала цветов» и, как ее еще называют, Цветочная фея - Татьяна Тридворнова считает, что сейчас самое время процветать! Ведь на дворе лето, а это - пора, когда мы можем украшать себя цветами в изобилии.

В студию Limon LIVE Татьяна Тридворнова пришла с пышным букетом полевых цветов. «Душистый букет, чтобы вкусить все краски лета», - с такими словами Цветочная фея вручила ведущей Светлане Карабут свое творение.

Татьяна Тридворнова в студию Limon LIVE с букетом из сурепки и маков. Фото: Mihkel Maripuu

Оказалось, что букет сделан из маков и обыкновенной сурепки, которая растет у нас под ногами повсеместно. Но вам же никогда не приходила мысль создать букет из, казалось бы, сорняка? А зря!

«Люди ищут счастье где-то там в пространстве, может быть, с Илоном Маском на Марсе, - шутит Татьяна Тридворнова. - А я хочу сказать, что счастье - здесь, рядом, оглянитесь, посмотрите, какую красоту нам сейчас дарит природа Эстонии!»

Татьяна Тридворнова пришла в студию Limon LIVE с необычным букетом. Фото: Mihkel Maripuu

«Летом можно выйти на фотоохоту, или как я - делать букеты из всего, что только на глаза попадется. Мне надо еще десять жизней, чтобы успеть сделать все букеты, которые я напридумывала», - признается Тридворнова.

Этим летом главный проект Татьяны Тридворновой «Бал цветов» отмечает 25 лет - четверть века. Праздничное мероприятие пройдет 20 июля в Кадриорге. «Мы и года не пропустили, на нас даже пандемия не повлияла», - говорит Тридворнова.