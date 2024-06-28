ФОТО Смотрите, в каком городе Эстонии температура сегодня выше всего!

Агентство окружающей среды сообщило, что ночью на пятницу (28 июня) в трех метеостанциях Эстонии впервые этим летом было зафиксировано явление тропической ночи, то есть ночная температура не опускалась ниже 20 градусов. Тропическая ночь наблюдалась в Роомассааре, Вильсанди и Сырве. Тропическая ночь ожидается также и в ночь на субботу.