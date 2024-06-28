РЕКОРД? Узнайте, насколько высокая температура воздуха в вашем регионе

Сегодня ожидается пик жары - температура по всей Эстонии превысит 30 градусов тепла!
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Перевод: Влада Лаевалинд
Агентство окружающей среды сообщает, что в ночь на пятницу (28 июня) впервые за это лето на трех метеостанциях Эстонии была зафиксирована тропическая ночь, когда температура воздуха не опускалась ниже 20 градусов Цельсия. Тропическая ночь наблюдалась в Роомассааре, Вилсанди и Сырве. Тропическая ночь ожидается и в ночь на субботу.
В ближайшие дни ожидается, что температура воздуха достигнет 34 градусов по Цельсию и будет побит рекорде жары. Самая высокая температура в июне была зафиксирована в Нарве (34,6 градуса, 23 июня 2021).
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«Наконец-то лето!» - пишет один пользователь в Facebook, а другой добавляет: «Если бы только пошел дождь, было бы лучше!»; «Убийственная жара!»
Рекомендации от Спасательного департамента
В жаркую погоду:
- не оставляйте детей или домашних животных в машине, температура в машине на солнце повышается за считанные минуты;
- по возможности не занимайтесь интенсивной физической деятельностью на открытом воздухе (тяжелая работа, спорт и так далее);
- делайте перерывы, пейте много воды, как можно чаще находитесь в тени, носите одежду светлых тонов и головной убор;
- если вы видите человека, которому, вероятно, стало плохо, спросите, не нужна ли ему помощь, позвоните по телефону 112;
- держите окна в жилых помещениях закрытыми, так как воздух снаружи теплее, чем внутри.