СМОТРИТЕ Алика Милова, улетевшая в Рим, поделилась новыми снимками из романтического путешествия

Перевод: Седа Дунгурова

Несколько месяцев назад в прессе появилась информация о том, что Алика Милова проводит время с Раулем Эско.

В конце мая, когда проходил гала-вечер Kroonika, певица, отвечая на вопрос журналистов о своих отношениях, не захотела комментировать свою личную жизнь. «Знаете, я бы сказала, что мне очень повезло, что меня окружают такие классные и талантливые люди. У меня хорошие отношениях с друзьями и в жизни все отлично в целом, а свою личную жизнь я предпочитаю держать при себе», - сказала Алика.

Однако неделю назад певица опубликовала в Instagram фотографии, на которых она и Рауль Эско запечатлены во время романтического путешествия в Рим.

И теперь оба делятся в социальных сетях фотографиями из совместного путешествия. «Это была такая замечательная поездка в Рим. Хорошая еда, отличная компания и прекрасная погода», - написала Алика под снимками. Рауль тоже опубликовал на своей странице в соцсетях романтические кадры из поездки.