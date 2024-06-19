Чуть больше месяца назад в медиа начали появляться слухи о том, что Алика Милова, прославившаясь в шоу «Суперстар», нашла себе возлюбленного. Теперь кажется, что певица официально подтвердила свои отношения в социальных сетях.
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ФОТО ⟩ Романтическое путешествие в Рим: Алика Милова подтвердила отношения с эстонским режиссером?
Полтора месяца назад личная жизнь Алики оказалась в центре внимания медиа. Молодая певица тогда ничего не подтвердила и сказала редакции на вручении развлекательных наград, где она была в наряде от Сирет Эско, только то, что ее окружают классные и талантливые люди.