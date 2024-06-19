ФОТО Романтическое путешествие в Рим: Алика Милова подтвердила отношения с эстонским режиссером?

Полтора месяца назад личная жизнь Алики оказалась в центре внимания медиа. Молодая певица тогда ничего не подтвердила и сказала редакции на вручении развлекательных наград, где она была в наряде от Сирет Эско , только то, что ее окружают классные и талантливые люди.

«Знаете, я бы сказала так: я очень рада, что меня окружают такие классные и талантливые люди. Я очень довольна своими друзьями и своей жизнью и предпочла бы держать свою личную жизнь при себе», - ответила Аллика на вопрос о своих отношениях.