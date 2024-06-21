В то время, как поклонники пары Танеля и Лорен Падар переживают за их отношения, и пытаются понять, что стало причиной их развода, внимательный читатель портала Elu24 застал бывшую жену эстонского рокера, отдыхающей в домике в лесу.
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ПАПАРАЦЦИ ⟩ Смотрите, с кем бывшая жена Танеля Падара проводит время в уединенном домике в лесу
В мае звездная пара Танеля и Лорен Падар шокировала Эстонию своим расставанием. Если быть точнее, Танель Падар опубликовал в соцсетях пост, в котором обвинил Лорен в измене. Лорен же не стала держать язык за зубами и тоже сделала публичное заявление, в котором подтвердила, что их отношения с эстонским музыкантом закончились еще в начале года.