ПАПАРАЦЦИ Смотрите, с кем бывшая жена Танеля Падара проводит время в уединенном домике в лесу

В мае звездная пара Танеля и Лорен Падар шокировала Эстонию своим расставанием. Если быть точнее, Танель Падар опубликовал в соцсетях пост, в котором обвинил Лорен в измене. Лорен же не стала держать язык за зубами и тоже сделала публичное заявление, в котором подтвердила, что их отношения с эстонским музыкантом закончились еще в начале года.