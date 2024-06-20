Стилист и модель Алексей Солтан снова поражает подписчиков в социальной сети очередной порцией снимков, сделанных в опустошенном бассейне.
ФОТО ⟩ Стилист Алексей Солтан восхитил подписчиков снимками с обнаженным мужчиной
На прошлой неделе эпатажный стилист уже публиковал серию снимков из той же фотосессии, но на тех фото он предстал в другом образе.
Теперь же Алексей опубликовал снимки, на которых позирует в черном сетчатом комбинезоне и белом парике. Стилист не изменяет себе и так же уверенно стоит на высоких каблуках.
Смотри фото!
Эстонский стилист всегда привлекает внимание окружающих своей яркой внешностью и необычными образами.