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ФОТО Стилист Алексей Солтан восхитил подписчиков снимками с обнаженным мужчиной

Limon.ee
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Алексей Солтан.
Алексей Солтан. Фото: Julia Kotsjuk

Стилист и модель Алексей Солтан снова поражает подписчиков в социальной сети очередной порцией снимков, сделанных в опустошенном бассейне.

На прошлой неделе эпатажный стилист уже публиковал серию снимков из той же фотосессии, но на тех фото он предстал в другом образе.

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Теперь же Алексей опубликовал снимки, на которых позирует в черном сетчатом комбинезоне и белом парике. Стилист не изменяет себе и так же уверенно стоит на высоких каблуках.

Смотри фото!

Эстонский стилист всегда привлекает внимание окружающих своей яркой внешностью и необычными образами.

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