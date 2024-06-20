ФОТО Стилист Алексей Солтан восхитил подписчиков снимками с обнаженным мужчиной

На прошлой неделе эпатажный стилист уже публиковал серию снимков из той же фотосессии, но на тех фото он предстал в другом образе.

Теперь же Алексей опубликовал снимки, на которых позирует в черном сетчатом комбинезоне и белом парике. Стилист не изменяет себе и так же уверенно стоит на высоких каблуках.

Смотри фото!

Эстонский стилист всегда привлекает внимание окружающих своей яркой внешностью и необычными образами.