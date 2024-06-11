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ФОТО Эпатажный стилист Алексей Солтан в сексуальном боди привел в восторг пользователей Сети: «Вот где оказываются мои хейтеры...»

Limon.ee
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Алексей Солтан.
Алексей Солтан. Фото: Eero Vabamägi

Алексей Солтан не перестает удивлять своих подписчиков в социальных сетях. На этот раз в его аккаунте в Instagram появилась серия снимков, на которых стилист позирует в соблазнительном черном боди и на каблуках.

Эпатажный стилист предстал на кадрах в сексуальном черном боди, которое не оставляет места фантазии. При этом Алексей уверенно держится в босоножках на высоком каблуке, а его руки украшают кожаные полуперчатки.

Серию фотографий Алексей подписал: «Вот где оказываются мои хейтеры и бывшие, когда начинают говорить».

Эстонский стилист привлекает внимание окружающих своей яркой внешностью. Он всегда модно одет, посещает салоны красоты и следит за каждой мелочью в своем образе.

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