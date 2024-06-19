СМОТРИТЕ Популярная французская актриса появилась на фестивале в Монте-Карло в платье от эстонского дизайнера

Французская актриса Сара Мортенсен появилась на телевизионном фестивале в Монте-Карло в платье дизайнера Лийны Стейн. «Наши любимые платья с кожаными бретелями теперь с золотыми украшениями. Актриса Сара Мортенсен надела наше черное платье на церемонию открытия телевизионного фестиваля в Монте-Карло, и выглядит Мортенсен великолепно», - пишет дизайнер в своем посте в социальных сетях.

Сара Мортенсен в великолепном платье от Лийны Стейн. Фото: Scanpix/Zuma

Сзади платье украшено кожаными бретелями и золотыми кольцами. Фото: Scanpix/AP

Работы эстонских дизайнеров любят и другие звезды мировой величины. Только в мае мы писали, что принцесса Швеции София снова надела изделие эстонского модельера Лилли Яхило.

«Большая честь видеть, что наш брючный костюм "Мона" стал одним из любимых нарядов принцессы Софии, - написала Яхило на своей странице в Facebook. - В дополнение к костюму принцесса София надела темно-синее платье "Диони" на ужин в честь королевской четы Дании». Дизайнер добавила, что платье было сшито для принцессы на заказ.