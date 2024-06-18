ПОЗДРАВЛЯЕМ! Звездный фотограф Ардо Кальювеэ и его жена Неле Дворянинов ждут первенца!

Во вторник, 18 июня, звездный фотограф Ардо Кальювеэ и и его жена Неле Дворянинов написали в Instagram, что скоро станут родителями!

Пост гласит: «Приключения начинаются. Наш маленький долгожданный ребенок». По желтому сердечку можно предположить, что у пары родится дочь, но об этом ничего не сказано. Также пока неизвестно, на каком сроке находится Неле.

Ардо Кальювеэ и Неле Дворянинов живут вместе уже 11 лет и два года женаты. Пара обручилась в 2013 году в Таиланде, а свадебная церемония состоялась в марте 2022 года в замке Фалль в Кейла-Йоа. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.

Мы желаем молодоженам всего самого наилучшего, успехов и сил!