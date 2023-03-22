СМОТРИ ⟩ Звездный эстонский фотограф и дочь владельца замка Фалль празднуют первую годовщину свадьбы

Ардо Кальювеэ и Неле Дворянинов, поженившиеся в марте прошлого года в замке Фалль в Кейла-Йоа, отмечают первую годовщину свадьбы.

«Дорогая, с первой годовщиной», – написал Ардо под свадебным фото, размещенным в социальных сетях. Неле также поделилась с подписчиками красивым снимком.

Ардо сказал редакции, что сегодня они балуют себя всем самым лучшим. «Сегодняшний праздник обязательно надо отмечать шампанским, а вечером пусть мишленовский ресторан угощает нас чем-то самым лучшим!» – сказал Ардо, добавив, что сегодня они с супругой взяли выходной. «Нам просто нравится быть вместе!»

Говоря о первом годе брака, Ардо заявил, что если и можно чему-то научиться, так это тому, что вам нужно больше времени проводить вместе и путешествовать. «Работать нужно обязательно, но если вы можете делать это вместе – так даже лучше».