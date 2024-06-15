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СКОЛЬКО?! Койт Тооме продает свой Порше

Limon.ee
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Койт Тооме
Койт Тооме Фото: Albert Truuväärt

Ни для кого не секрет, что музыкант Койт Тооме является большим поклонником автомобилей. Однако недавно Тооме выставил на продажу один из своих мощных автомобилей за 128 500 евро.

За черный Порше 911 GT3, зарегистрированный в 2014 году, потенциальному покупателю придется выложить 128 500 евро. Автомобиль, привезенный из Германии, имеет 3,8-литровый двигатель мощностью 350 киловатт. По словам Койта, спорткар в идеальном состоянии, зимой он на нем не ездил.

Фото: Скриншот с сайта auto24.ee 

Ознакомиться с обьявлением можно ЗДЕСЬ.  

Любовь Тооме к автомобилям ни для кого не секрет, а в его автопарке есть и более мощные спорткары. Весной прошлого года мы писали о том, что певец, обожающий рев мотора, выехал на крутом Астон Мартин. 

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