СКОЛЬКО?! Койт Тооме продает свой Порше

За черный Порше 911 GT3, зарегистрированный в 2014 году, потенциальному покупателю придется выложить 128 500 евро. Автомобиль, привезенный из Германии, имеет 3,8-литровый двигатель мощностью 350 киловатт. По словам Койта, спорткар в идеальном состоянии, зимой он на нем не ездил.

Любовь Тооме к автомобилям ни для кого не секрет, а в его автопарке есть и более мощные спорткары. Весной прошлого года мы писали о том, что певец, обожающий рев мотора, выехал на крутом Астон Мартин.