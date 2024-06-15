Ни для кого не секрет, что музыкант Койт Тооме является большим поклонником автомобилей. Однако недавно Тооме выставил на продажу один из своих мощных автомобилей за 128 500 евро.
СКОЛЬКО?! ⟩ Койт Тооме продает свой Порше
За черный Порше 911 GT3, зарегистрированный в 2014 году, потенциальному покупателю придется выложить 128 500 евро. Автомобиль, привезенный из Германии, имеет 3,8-литровый двигатель мощностью 350 киловатт. По словам Койта, спорткар в идеальном состоянии, зимой он на нем не ездил.
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Любовь Тооме к автомобилям ни для кого не секрет, а в его автопарке есть и более мощные спорткары. Весной прошлого года мы писали о том, что певец, обожающий рев мотора, выехал на крутом Астон Мартин.