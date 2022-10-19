Эстонский певец Койт Тооме выставил на продажу свой роскошный автомобиль по кусачей цене: редкий, прекрасно оснащенный и с совсем небольшим пробегом

Aston Martin DB9 – точная модель автомобиля, выставленного на продажу певцом Койтом Тооме, который любит рев мотора. По данным различных порталов по продаже автомобилей, цена такого транспортного средства иногда достигает 80 000 евро. Это чуть более старая модель Aston Martin, выпущенная в 2008 году, но под ее капотом бьется настоящее львиное сердце – двигатель V12.

«Последнее техобслуживание сделано этой весной в Carmus. Новые тормозные диски, тормозные колодки, дверные амортизаторы и новая резина. Автомобиль имеет пробег 18 420 км и находится в идеальном состоянии. Зимой никогда не ездил!» – говорится в объявлении.

Тооме отмечает в объявлении, что это очень редкая машина. «Прекрасно оснащен и с совсем небольшим пробегом. Стоял большую часть времени, потому что был в коллекции с несколькими другими автомобилями. Aston Martin V12 – это классика. Продаю свой личный автомобиль в связи с тем, что на его место пришел новый. Один из самых красивых 6,0-литровых V12 DB9, которые я когда-либо видел. Только для настоящих ценителей! Не торгуюсь, не обмениваю!»

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В октябре прошлого года Тооме продал старый спортивный автомобиль Mitsubishi по сниженной цене в 30 000 евро. Хотя поначалу цена может показаться завышенной, Mitsubishi Lancer Evo X высоко ценится среди энтузиастов. За последний год его средняя цена безжалостно перешагнула отметку в 20 000 евро.

Тем не менее, цена автомобиля Тооме была поднята за счет ряда впечатляющих улучшений: спортивной подвески и глушителя, дорогих дисков, антикрыльев из углеродного волокна и так далее. «На тюнинг и сборку автомобиля было потрачено более 30 000 евро», – говорилось в объявлении.

Благодаря этому тюнингу мощность автомобиля была увеличена до бешеных 390 киловатт. Таким образом, Mitsubishi может развивать скорость до 240 километров в час. Машина, по-видимому, находилась во владении Тооме последние девять лет.