Эстонский музыкант о своем разводе: из-за этого я сильно вырос

В июле прошлого года музыканты Сандра и Ялмар Вабарна, участники группы Trad.Attack!, объявили в социальных сетях о своем решении развестись. «Жизнь - это путешествие, и мы только что достигли этой точки. Не было ссор или драмы. Решение не было принято в одночасье или легкомысленно», - говорится в совместном сообщении пары. «Мы заглянули глубоко внутрь себя, прошли курс парной терапии и сделали осознанный выбор. Можно разойтись с любовью, уважением друг к другу и к себе. И это наш выбор».

В марте этого года, когда группа была на шоу Hommik Anuga, Сандра сказала, что Trad.Attack! - это нечто большее, чем их отношения, и группа не пострадает из-за их развода. «Мы профессионалы, мы должны понимать, что это наша работа, а в жизни каждого человека происходят разные вещи», - добавил Ялмар в эфире шоу.

Музыканты Ялмар Вабарна и Сандра Силламаа поженились в 2016 году. Они воспитывают двух сыновей, Виллема и Куу.

В интервью Anne & Stiil Ялмар признался, что из-за развода он сильно вырос, и это также отразилось на его спокойствии. «Я стал больше анализировать себя: что я за человек, как веду себя с другими, на кого обращаю внимание», - говорит он.