НЕОЖИДАННО ⟩ Брак участников знаменитой эстонской группы распался спустя 10 лет: решение не было принято в одночасье

«Жизнь - это путешествие, и мы только что достигли этой точки. Не было ссор или драмы. Решение не было принято в одночасье или легкомысленно», - говорит Сандра Вабарна, объявляя, что их с Ялмаром совместная жизнь окончена.

«Мы заглянули глубоко внутрь себя, прошли курс парной терапии и сделали осознанный выбор. Можно также уйти с любовью, с уважением друг к другу и к себе. И это наш выбор».

«Более 10 лет вместе принесли нам много любви и радости, грусти и слез, света и трудностей, открытий и роста. Мы очень благодарны за это время. У нас двое детей, которые являются самыми дорогими для нас людьми в этом мире. Мы будем воспитывать их вместе и с большой любовью. Мы будем продолжать оставаться товарищами по группе», - пишет Сандра.

Музыканты Ялмар и Сандра Вабарна поженились в 2016 году.

Летом 2018 года родился их сын Виллем. «24.07.2018 в нашей семье родился львенок Вабарна. Все здоровы, счастливы и радостны», - прокомментировал рождение львенка Ялмар.