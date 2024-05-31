В студию Limon LIVE в эту пятницу пришла таллиннский фитнес-тренер Ангелика Роос. На конкурсе Mrs. Universe Estonia 2024 в результате народного голосования ей присудили титул «Любимица публики». Титулованная красотка рассказала, как выглядеть на миллион и с легкостью похудеть за полторы недели на пять килограммов.
ВИДЕО ⟩ «Я так хорошо выгляжу для своего возраста!» Любимица публики Mrs. Universe Estonia 2024 делится секретами стройности и красоты
40-летняя Ангелика Роос признается, что с детства мечтала примерить на себя корону красоты, но раньше выбирали только мисс, и на таких конкурсах были слишком жесткие критерии. «Я невысокого роста – 168 сантиметров, и в то время я была нестандарт. Но теперь, когда все стало демократичнее, я решиилась», - рассказывает Ангелика.
В середине мая на конкурсе Mrs. Universe Estonia 2024 десять финалисток от 21 до 45 лет боролись за главные титулы и короны, демонстрируя артистизм, обаяние и мастерство на подиуме, а также таланты и умение отвечать на вопросы жюри. Ангелика признается, что соревноваться с молоденькими участницами было нестрашно. Атмосфера на конкурсе была дружеская, к тому же возраст Ангелика не то что не скрывает - она им гордится.
«Надеюсь, что никогда не буду стесняться числа в паспорте, - говорит Ангелика. – Я так хорошо выгляжу для своего возраста и мотивирую других! Мне многие говорят, что хотят порхать по жизни так же, как я!»
Сложно поверить, но сыну Ангелики уже 21 год, в этом году он идет в армию. «Пару недель назад знакомая увидела меня вместе сыном и принялась звонить моей маме: Ангелика развелась? У нее что, новый поклонник? Вот такая история», - с улыбкой разводит руками Ангелика. Она признается, что их с сыном неоднократно незнакомые люди принимали за пару.
Конечно, мы не могли отпустить фитнес-тренера без совета, как привести себя в форму. Лето ведь начинается уже завтра!
«Быстро худеть - вредно для организма. Все делать надо постепенно. Для меня самое главное - это питание, спорт и сон», - говорит Ангелика. Она признается, что с детства склонна к полноте, поэтому всю жизнь трепетно следит за питанием.
Если же похудеть все же надо в кратчайшие сроки, у Ангелики есть совет, подкрепленный личным опытом: «Интервальное голодание может помочь. Я на себе попробовала, нужно было быстро скинуть два килограмма для съемок, а в итоге за полторы недели ушло пять килограммов, - рассказывает Ангелика. - Все просто: 16 часов мы не едим вообще, а 8 - питаемся сбалансированно».
По утрам Ангелика выливает на себя ведро холодной воды. В повседневной жизни использует минимум макияжа, но обожает каблуки и носила их на протяжении беременности, вопреки рекомендациям медиков.
«Я себе больше нравлюсь, когда сильно не накрашена, - говорит Ангелика. - К тому же, не хотелось бы носить на себе много косметики каждый день, все же это тоже портит кожу, а я хочу долго выглядеть молодо. Что же касается каблуков - это моя слабость, туфли на каблуках стройнят».
Что происходит за кулисами конкурсов красоты, как научиться улыбаться вопреки жизненным сложностям, смотрите в свежем выпуске Limon LIVE.