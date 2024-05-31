ВИДЕО «Я так хорошо выгляжу для своего возраста!» Любимица публики Mrs. Universe Estonia 2024 делится секретами стройности и красоты

40-летняя Ангелика Роос признается, что с детства мечтала примерить на себя корону красоты, но раньше выбирали только мисс, и на таких конкурсах были слишком жесткие критерии. «Я невысокого роста – 168 сантиметров, и в то время я была нестандарт. Но теперь, когда все стало демократичнее, я решиилась», - рассказывает Ангелика.

В результате народного голосования титул «Любимицы публики» присудили Ангелике Роос. Фото: Konstantin Sednev

В середине мая на конкурсе Mrs. Universe Estonia 2024 десять финалисток от 21 до 45 лет боролись за главные титулы и короны, демонстрируя артистизм, обаяние и мастерство на подиуме, а также таланты и умение отвечать на вопросы жюри. Ангелика признается, что соревноваться с молоденькими участницами было нестрашно. Атмосфера на конкурсе была дружеская, к тому же возраст Ангелика не то что не скрывает - она им гордится.

«Надеюсь, что никогда не буду стесняться числа в паспорте, - говорит Ангелика. – Я так хорошо выгляжу для своего возраста и мотивирую других! Мне многие говорят, что хотят порхать по жизни так же, как я!»

Фитнес-тренер Ангелика Роос в студии Limon LIVE - на столе награды и кубки, которые спортсменка и просто красавица заработала на спортивных соревнованиях и короны с конкурсов красоты. Фото: Konstantin Sednev

Сложно поверить, но сыну Ангелики уже 21 год, в этом году он идет в армию. «Пару недель назад знакомая увидела меня вместе сыном и принялась звонить моей маме: Ангелика развелась? У нее что, новый поклонник? Вот такая история», - с улыбкой разводит руками Ангелика. Она признается, что их с сыном неоднократно незнакомые люди принимали за пару.

Ангелика Роос в студии Limon LIVE. Фото: Konstantin Sednev