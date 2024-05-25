ФОТО «Тебе идет такой животик!» В семье эстонского арбитра скоро родится третий ребенок

«4+1 #veelüksRahulabeebi», – объявила Рахула в социальных сетях с милыми семейными фотографиями, на которых видно, что Анни снова беременна.

«Ух ты, как здорово! Ты больше не можешь этого скрывать!» и «Ааааа, как здорово! Тебе идет такой животик», - радуются многие в комментариях и, конечно же, желают удачи будущей многодетной семье.

Анни и Томи Рахула поженились в августе 2015 года.

У пары есть дочь Руби, которой в июне исполнится 7 лет, и сын Тор, которому в августе исполнится 2 года.

Напомним, что футбольный арбитр Анни Рахула объявила в Instagram, что их семья отмечает особое событие. А именно, дочь Анни и Тома Рахула выпускается из детского сада, а это значит, что в сентябре Руби пойдет в школу.