ФОТО ⟩ Дочь главного продюсера эстонского отбора на Евровидение попрощалась с детским садом

«Это было очень интересное путешествие!» - делится счастливая мама Анни Рахула в Instagram, добавляя фото, сделанные на протяжении нескольких лет. «Правильное взросление, интерес ко всему новому, смех, эксперименты и накопление мудрости!»

Семья Рахула благодарит и преподавателей, и новых друзей, ведь всего через несколько дней у их дочери Руби будет повод для радости. А именно, маленькая девочка заканчивает дошкольное учреждение, чтобы начать сентябрь в первом классе.

Мама Руби Анни говорит, что этот праздник они будут отмечать всей семьей. «Мы собираемся увидеть страусов».