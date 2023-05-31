ФОТО ⟩ Дочь главного продюсера эстонского отбора на Евровидение попрощалась с детским садом

Футбольный арбитр Анни Рахула объявила в Instagram, что их семья отмечает особое событие. А именно, дочь Анни и Тома Рахула выпускается из детского сада, а это значит, что в сентябре Руби пойдет в школу, пишет Elu24.
«Это было очень интересное путешествие!» - делится счастливая мама Анни Рахула в Instagram, добавляя фото, сделанные на протяжении нескольких лет. «Правильное взросление, интерес ко всему новому, смех, эксперименты и накопление мудрости!»
Семья Рахула благодарит и преподавателей, и новых друзей, ведь всего через несколько дней у их дочери Руби будет повод для радости. А именно, маленькая девочка заканчивает дошкольное учреждение, чтобы начать сентябрь в первом классе.
Мама Руби Анни говорит, что этот праздник они будут отмечать всей семьей. «Мы собираемся увидеть страусов».
В августе прошлого года в семье Рахула произошло пополнение: у них родился сын Тор. 28 июня 2017 года родилась дочь Руби.