Самый популярный блогер России и кумир подростков впервые стал отцом

«8 мая 2024. Наша Оливка наконец-то с нами», – говорится в описании к снимкам молодой мамы.

На странице у Влада еще более короткая подпись к публикации: «08.05.2024 – Оливия».

27-летний Влад и 28-летняя Юлия вместе уже семь лет.

Блогеры рассказали общественности о беременности еще в январе 2024 года.

Влад А4 стал популярен после серии юмористических роликов для детей. На его канал в YouTube подписано свыше 54 миллионов человек. Годунова – тоже известный блогер, под ее брендом выпускается уходовая косметика.

Напомним, что Популярного и самого богатого российского YouTube-блогера Влада Бумагу разыскивали судебные приставы.