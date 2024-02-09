Самого богатого российского YouTube-блогера разыскивают судебные приставы

По данным телеграм-канала, его долг перед налоговой составляет около 300 тысяч рублей, также за ним числятся неуплаченные штрафы за парковку и превышение скорости. Задолженность висит на нём уже несколько месяцев. При этом доход блогера составляет 1 млн долларов: он зарабатывает на контенте в соцсетях, а годовой оборот его компаний за прошлый год превысил 455 млн рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

По данным телеграм-канала, его долг перед налоговой составляет около 300 тысяч рублей, также за ним числятся неуплаченные штрафы за парковку и превышение скорости. Задолженность висит на нём уже несколько месяцев. При этом доход блогера составляет 1 млн долларов: он зарабатывает на контенте в соцсетях, а годовой оборот его компаний за прошлый год превысил 455 млн рублей.

Сейчас блогер находится в Дубае вместе со своей девушкой, которая ждёт первого ребёнка.

В поле зрения налоговых инспекторов Влад Бумага попал ещё после того, как российских блогеров начали проверять после ареста Валерии Чекалиной. С Чекалиной недавно сняли ограничения после того, как она и её муж выплатили долг перед налоговой.

Кроме того, недавно блогер приобрёл пентхаус в Москве около Кремля: недвижимость обошлась ему в 500 млн рублей.