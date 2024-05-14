ДО СИХ ПОР НЕ ВЕРНУЛСЯ ДОМОЙ Организация SA Kadunud просит всех, кто видел Рихо, связаться с ними

Перевод: Влада Лаевалинд

12 мая мы писали, что родственники разыскивают пропавшего в Эмари 45-летнего Рихо, и семья очень беспокоится за его жизнь. Известно, что Рихо переехал из Эмари в таллиннский район Мустамяэ для работы, но так туда и не вернулся.

«Даже если он запил, он никогда раньше не исчезал так надолго. Даже когда у него крали телефон, он всегда сообщал маме, но в этот раз все затянулось, и мы опасаемся худшего», - сказала в воскресенье сестра Рихо, которая очень за него волнуется. Прошел День матери, а Рихо так и не связался с матерью, что на него совсем не похоже.

Последний раз Рихо видели выходящим из социального дома в Эмари утром 29 апреля. Мужчина худощавого телосложения и ростом около 180 сантиметров. Рихо был одет в стеганую черную весеннюю куртку и черные спортивные штаны.

Отличительные черты 45-летнего Рихо:

- рост 180 см

- светлые волосы

- худощавое телосложение

- одет в черную стеганую весеннюю куртку, черные спортивные штаны и черные кроссовки.

Рихо Роонурм. Фото: Riho Roonurm Instagram

Руководитель SA Kadunud Ааре Рюйтель просит тех, кто встречался с Рихо 29 апреля, связаться с ним по телефону 661 6776. Рютель обещает, что звонящему будет гарантирована анонимность. «Мы хотели бы найти людей, с которыми Рихо встречался 29-го числа. Важно, чтобы эти люди вышли на связь, их личности могут остаться анонимными», - подчеркивает Рюйтель.

«Информации нет, возможно, полиция сможет сегодня что-то узнать», - говорит Сийм, спутник жизни сестры Рихо. «Последний раз он выходил на связь 29 апреля. Телефон отключен, и с тех пор он не отвечал на сообщения в социальных сетях. Он не вернулся домой», - говорит Сийм и просит всех поделиться этой публикацией в Facebook.

Следователь Хейки Таммисто из Ляэне-Харьюского отделения полиции рассказал, что 7 мая родственники Рихо сообщили полиции о его исчезновении, и с тех пор полиция разыскивает его как в волости Ляэне-Харью, так и в разных районах Таллинна. «Полицейские связывались с родственниками и знакомыми Рихо, проверяли больницы, социальные дома и приюты, но, к сожалению, до сих пор Рихо нигде не видели. Нам известно, что телефон мужчины в последний раз был включен в районе Балтийского вокзала вечером 29 апреля», - говорит пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов.

Полиция просит всех, кто видел Рихо или знает что-либо о его местонахождении, позвонить по телефону 112.