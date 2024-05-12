Родственники ищут пропавшего 45-летнего Рихо: боимся, что случилось худшее

Перевод: Влада Лаевалинд

Последний раз Рихо видели выходящим из социального дома в Эмари утром 29 апреля. Мужчина худощавого телосложения и ростом около 180 сантиметров. Рихо был одет в стеганую черную весеннюю куртку и черные спортивные штаны.

«Он жил в социальном доме в Эмари и зарабатывал на жизнь случайными подработками. В тот день он написал матери, что хочет занять денег, чтобы вечером поехать в Таллинн и поработать в ночную смену на заводе. Это было последнее сообщение, которое мы от него получили», - говорит сестра, по словам которой у ее брата также были проблемы с алкоголем.

«Даже если он запил, он никогда раньше не исчезал так надолго. Даже когда у него крали телефон, он всегда сообщал маме, но в этот раз все затянулось, и мы опасаемся худшего», - говорит сестра, которая очень волнуется.

Сестра нашла смарт-часы Рихо в приюте для бездомных