«Сначала я подумала, что он просто загулял и выпивает, поэтому мы не сразу начали его искать», - говорит сестра 45-летнего Рихо, которая утверждает, что ее брат пропал 29 апреля. «Но сегодня я чувствую, что худшее уже случилось. Мы ждем любую информацию о Рихо», - плачет она.
Родственники ищут пропавшего 45-летнего Рихо: боимся, что случилось худшее
Перевод: Влада Лаевалинд
Последний раз Рихо видели выходящим из социального дома в Эмари утром 29 апреля. Мужчина худощавого телосложения и ростом около 180 сантиметров. Рихо был одет в стеганую черную весеннюю куртку и черные спортивные штаны.
«Он жил в социальном доме в Эмари и зарабатывал на жизнь случайными подработками. В тот день он написал матери, что хочет занять денег, чтобы вечером поехать в Таллинн и поработать в ночную смену на заводе. Это было последнее сообщение, которое мы от него получили», - говорит сестра, по словам которой у ее брата также были проблемы с алкоголем.
«Даже если он запил, он никогда раньше не исчезал так надолго. Даже когда у него крали телефон, он всегда сообщал маме, но в этот раз все затянулось, и мы опасаемся худшего», - говорит сестра, которая очень волнуется.
Сестра нашла смарт-часы Рихо в приюте для бездомных
«Вчера мы отправились искать его в Эмари... мы даже нашли заброшенный дом в Харью-Ристе, где живут бездомные и куда Рихо время от времени ходил пить. Я никогда в жизни не видела такого ужасного места. Там темно и жутко, но там был человек, который знал Рихо, - рассказывает она, описывая события прошлой ночи. - Я заметила смарт-часы Рихо на его подоконнике и спросила, не видел ли он его. Он ответил, что дал Рихо в долг 150 евро, а когда мы спросили, где может быть Рихо, он начал кричать, что это наша проблема».
Но сестре Рихо все это казалось неправдоподобным. Зачем бездомному пьянице отдавать такую сумму за часы, и откуда у бездомного пьяницы вообще такие деньги. Она также задается вопросом, почему часы ее брата оказались на подоконнике приюта для бездомных.
«На прошлой неделе мы также обратились в полицию и написали заявление, но из-за того, что следователь ушел с работы в 3 часа в пятницу, нам не удалось его застать. Я постараюсь передать информацию в полицию завтра, но дело движется так медленно, что я решила сделать публикацию о брате, и если кто-то что-то знает, пожалуйста, сообщите нам. Мы очень волнуемся!» - говорит сестра.
По словам сестры, от полиции они узнали, что Рихо не находится в каком-либо центре содержания под стражей и не числится ни в одной больнице.
«Я также разговаривала с Ааре Рюйтелем, который обещал помочь в поисках Рихо!» - добавила сестр. - Мы с мамой совершенно опустошены. Мы не можем спать, остается только гадать, куда он исчез!»
Вчера сестра также отправилась на кладбище Эмари на поиски брата. «Местные жители сказали, что люди ходят туда выпить, но вчера мы там никого не видели. Я вернулась домой в два часа ночи, мы искали его везде, где только можно!»
Сестра просит всех, кто видел Рихо, позвонить ей.
«Мы будем благодарны за любую информацию!» - сказала она.