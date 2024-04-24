Иева Ильвес: настоящего мужа у меня не было, я вышла замуж за президента

Перевод: Арменуи Геройская

В конце прошлого года Иева Ильвес объявила в социальных сетях, что они с Тоомасом Хендриком Ильвесом разводятся после восьми лет брака.

«В предпраздничном настроении я должна с глубокой грустью сказать, что почти восемь лет совместной жизни с моим мужем Тоомасом Хендриком Ильвесом подошли к концу. Для такого решения нет подходящего момента, но теперь, после долгих размышлений и уважения к выбору Тоомаса, мне ясно, что мы пойдем разными путями», - заявила тогда Иева Ильвес.

Четыре месяца спустя, Иева Ильвес впервые открыто говорит о расставании. «В течение многих лет мы не находили способов решать наши проблемы. Возможно, работа в Украине требовала от меня огромных сил, и я не могла найти время для нас. Может быть, это было последней каплей? Очевидно, это только моя версия», - рассказала Иева латышскому телеканалу TV3.

Венчание президента Тоомаса Хендрика Ильвеса и Иевы Ильвес состоялось в церкви Халлисте в Вильяндимаа. Фото: Сандер Ильвест

«В эти годы я не чувствовала плечо мужа», - отмечает Иева.

«Я вышла замуж за президента, и мне кажется, что Тоомас перенес эту роль в наш брак. Конечно, это пожизненный титул, но для меня было важно, чтобы со мной рядом был еще и спутник жизни. Я желала этого несколько лет», - добавляет бывшая первая леди.

Иева рассказала изданию, что первым захотел развестись Тоомас. «Но Тоомас в какой-то момент решил, что не хочет этого брака. В прошлом году произошло много вещей, которые были для меня морально неприемлемы. В какой-то момент я поняла, что это было не совсем справедливо по отношению ко мне, и именно я обратилась в суд, потому что мы не смогли найти компромиссов», - объясняет она.