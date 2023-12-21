Тоомас Хендрик и Иева Ильвес объявили о разводе

Иева Ильвес пишет: «В предрождественском настроении, но с глубокой печалью вынуждена сообщить, что наш почти восьмилетний брак с моим мужем Тоомасом Хендриком Ильвесом распался. Ни один момент не подойдет для такого решения; однако именно сейчас, после долгих размышлений и уважения к выбору Тоомаса, мне ясно, что в будущем мы пойдем каждый своей дорогой, вместе заботясь о благополучии детей», - призналась Иева.

Она от всей души поблагодарила жителей Эстонии, которые так тепло ее приняли и всегда доброжелательно принимали как в Таллинне, так и в сельской местности. «В Эстонии я всегда чувствовала себя как дома. Вы были источником вдохновения и являетесь образцом для подражания в сфере инфотехнологий. Я многому у вас научилась и продолжу делиться вашим опытом, особенно в технологическом секторе, со всем миром - сейчас я работаю в Украине. Большое спасибо, дорогие жители Эстонии», - подвела она итог.

Об отношениях Тоомаса и Иевой стало известно в конце 2015 года. Иева Купце вышла замуж за Тоомаса Хендрика Ильвеса, занимавшего в то время пост президента Эстонской республики, 2 января 2016 года. Сын Ханс Хендрик Ильвес родился у пары 28 ноября того же года.