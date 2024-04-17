Южные соседи не отстают: певцу Мише Марвину запрещен въезд в Латвию

Вслед за тем, как чуть больше недели назад российскому певцу с украинским гражданством Мише Марвину (наст. имя - Михаил Михайлович Решетняк) запретили въезд в Эстонию на пять лет, он пополнил список нежелательных для Латвии лиц. Об этом 17 апреля сообщила в своем Twitter премьер-министр Латвии Эвика Силиня, пишет RUS TVNET.