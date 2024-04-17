Вслед за тем, как чуть больше недели назад российскому певцу с украинским гражданством Мише Марвину (наст. имя - Михаил Михайлович Решетняк) запретили въезд в Эстонию на пять лет, он пополнил список нежелательных для Латвии лиц. Об этом 17 апреля сообщила в своем Twitter премьер-министр Латвии Эвика Силиня, пишет RUS TVNET.
Южные соседи не отстают: певцу Мише Марвину запрещен въезд в Латвию
Министр сообщила, что «на основании части 2 статьи 61 Закона об иммиграции Михаил Михайлович Решетняк включен в список лиц, нежелательных для Латвийской Республики». Таким образом, ему запрещен въезд в Латвию на неопределенный срок. LETA отмечает, что решение о включении в список принимает министр иностранных дел.
Pamatojoties uz Imigrācijas likuma 61.panta 2.daļu, Mihailo Mihailovičs Rešetņaks tiek iekļauts Latvijas Republikai nevēlamo personu sarakstā, nosakot liegumu ieceļot Latvijā uz nenoteiktu laiku.— Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) April 17, 2024
Известно, что 20 апреля в рижском клубе First был запланирован концерт артиста. На данный момент на сайте продажи билетов Biļešu Serviss сообщается, что «мероприятие приостановлено».
Напомним, что 9 апреля стало известно, что российскому певцу Мише Марвину запретили въезд в Эстонию на пять лет.