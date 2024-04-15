Почему Кейт Миддлтон любят больше, чем Меган Маркл, – ответ королевского эксперта

Ингрид Сьюард считает, что все дело в эмоциях. На публике Кейт источает куда больше тепла, чем ее невестка и главная соперница по совместительству. Королевский эксперт заявила, что у Меган только одно выражение лица на все случаи жизни, в то время как Миддлтон многогранна, эмоциональна в хорошем смысле, и поклонники это чувствуют.

Вдобавок фанатов цепляет искренность чувств между Уильямом и Кейт, которой они, к сожалению, не наблюдают между Гарри и Меган. «У Меган одно выражение лица - широкая улыбка. И это не кажется естественным, но в случае Кейт и Уильяма это просто тепло, которое у них есть. Я думаю, это не фальшь», - цитирует эксперта издание.

Сьюард также считает, что именно от Кейт и Уильяма исходит та самая «магия», которая когда-то зацепила общественность в принцессе Диане. «Как бы ни нервничала Диана по поводу встреч с людьми или выхода на публику, в ту минуту, когда она была там, она источала это тепло и дружелюбие, и это то, что делают сейчас Кейт и Уильям», - добавила Ингрид.