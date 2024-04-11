Кейт Миддлтон стала самым популярным членом британской королевской семьи

Согласно новому опросу, Кейт Миддлтон стала самой популярной королевской особой Великобритании после того, как она сообщила о борьбе с раком 22 марта 2024 года. Об этом сообщает YouGov.

Принцесса Уэльская с февраля по апрель стала самым любимым членом королевской семьи в стране.

В феврале принц Уильям имел рейтинг 77%, а его жена была на втором месте с 74%.

Но в начале апреля рейтинг принцессы Уэльской вырос за несколько дней после того, как она заявила о своей борьбе с онкологией, что повысило ее популярность до 76%, а принц Уильям получил уже 73%.

Между тем на третьем месте расположилась принцесса Анна - единственная дочь покойной королевы Елизаветы II. Она получила 71%.

А король Великобритании Карл III, который также борется с раком, занял четвертую строчку с 63%.

Далее следует принц Эдвард (54%), королева Камилла (50%), принц Гарри (31%), Меган Маркл (26%), принц Эндрю (6%). Последний известен своей скандальной связью с сексуальным преступником Джеффри Эпштейном, за что королева Елизавета II лишила сына воинских званий и королевского патронажа в начале 2022 года.