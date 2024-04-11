Принц Эндрю занял последнее место в рейтинге. Король Карл III и королева Камилла разместились посередине, пишет Focus.
Кейт Миддлтон стала самым популярным членом британской королевской семьи
Согласно новому опросу, Кейт Миддлтон стала самой популярной королевской особой Великобритании после того, как она сообщила о борьбе с раком 22 марта 2024 года. Об этом сообщает YouGov.
Принцесса Уэльская с февраля по апрель стала самым любимым членом королевской семьи в стране.
В феврале принц Уильям имел рейтинг 77%, а его жена была на втором месте с 74%.
Но в начале апреля рейтинг принцессы Уэльской вырос за несколько дней после того, как она заявила о своей борьбе с онкологией, что повысило ее популярность до 76%, а принц Уильям получил уже 73%.
Между тем на третьем месте расположилась принцесса Анна - единственная дочь покойной королевы Елизаветы II. Она получила 71%.
А король Великобритании Карл III, который также борется с раком, занял четвертую строчку с 63%.
Далее следует принц Эдвард (54%), королева Камилла (50%), принц Гарри (31%), Меган Маркл (26%), принц Эндрю (6%). Последний известен своей скандальной связью с сексуальным преступником Джеффри Эпштейном, за что королева Елизавета II лишила сына воинских званий и королевского патронажа в начале 2022 года.