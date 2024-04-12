Ученица 5 класса из Нарвы теперь гордо носит титул «Мисс Европа 2024». Екатерина Медведева получила корону победительницы на конкурсе красоты и талантов «Мисс и Мистер Европа 2024», который проходил в Таллинне в рамках молодежного фестиваля Max Moda. В нем приняло участие более шестисот детей из разных стран: Эстонии, Литвы, Латвии, Индии, Финляндии, Доминиканы, Италии и Румынии.
«У МЕНЯ ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ!» ⟩ 12-летняя Катя из Нарвы стала «Мисс Европа 2024»
На пятничное шоу 12-летняя Екатерина Медведева приехала прямиком из Нарвы, в сопровождении бабушки, которая в саму студию заходить не решилась: «Не буду смущать!» Бабушка с волнением следила за съемкой из гримерки, где на настенном телевизоре транслируется происходящее в студии.
Мы надеялись, что вместе с Катей гостьей нашего эфира станет ее преподаватель, руководитель танцевальной и модельной школы EK Studio Екатерина Коломенцева-Руссис, но она сейчас уехала из Эстонии.
Не колеблясь, педагог отправила к нам в студию свою воспитанницу. «Катя у меня с трех лет занимается, она молодец! Точно справится!» - уверенно заявила руководитель нарвской EK Studio. Самое интересное, что в прошлом году еще одна ученица Екатерины Коломенцевой-Руссис получила титул «Мисс Европа 2023», правда, в другой возрастной категории. Такая тенденция наводит на мысль, что у нарвского педагога есть секрет по выращиванию будущих мисс.
Выдержка 12-летней «Мисс Европа 2024» - самой юной героини за все время существовании шоу Limon LIVE, заслуживает аплодисментов. Она вела себя в студии легко и непринужденно. На голове у Кати под светом софитов блестела корона, впрочем, и сама девочка светилась от счастья.
«Я очень долго шла к этому титулу. Я очень этому рада», - не скрывает свои чувства титулованная умница и красавица.
На конкурсе «Мисс и Мистер Европа» нужно было не только бойко представлять себя и уверенно дефилировать в различных нарядах. Участники демонстрировали международному жюри свои таланты. Катя успела показать лишь свои танцевальные способности, а вот уже в студию Limon LIVE девочка принесла свои картины и вязаные игрушки, а еще призналась, что умеет хорошо готовить.
«Я с трех лет танцую, уже сейчас понимаю, что без танцев я жить не могу, - говорит 12-летняя Катя. – Также я очень люблю рисовать и вязать, а еще готовить».
Учеба от Катиных увлечений не страдает, в школе она отличница. «Мне больше всего нравится математика, я несколько лет ходила в школу ментальной арифметики Соробан, - рассказывает Катя. – Самой скучной мне кажется история, ну вот не тянет меня к этому предмету».
Учится Катя в классе погружения, поэтому ее переход всех школ на эстонский язык обучения не пугает. «У нас на русском языке только математика и история, остальные предметы на эстонском. Трудности иногда возникают, но несмотря на это, у меня все пятерки, - говорит Катя. - Думаю, когда мы полностью перейдем на эстонский язык, будет посложнее, но я постараюсь справиться».
Несмотря на свою любовь к математике, 12-летняя девочка уверена, что в будущем свяжет свою жизнь с творческой профессией. «Я мечтаю поехать в Питер и там поступить в театральный университет. Если все получится, а я в этом уверена, хочу выступать в театре».
Кто кумир 12-летней «Мисс Европа», о чем она мечтает, скролит ли ленту ТикТок, а может, читает книжки? Какие отношения складываются у 12-летней девочки с родителями и приходится ли ей ради фигуры отказываться от любимого фаст-фуда, смотрите в ярком выпуске пятничного Limon LIVE.