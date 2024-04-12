«У МЕНЯ ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ!» ⟩ 12-летняя Катя из Нарвы стала «Мисс Европа 2024»

На пятничное шоу 12-летняя Екатерина Медведева приехала прямиком из Нарвы, в сопровождении бабушки, которая в саму студию заходить не решилась: «Не буду смущать!» Бабушка с волнением следила за съемкой из гримерки, где на настенном телевизоре транслируется происходящее в студии.

12-летняя Катя в студии Limon LIVE. Фото: Konstantin Sednev

Мы надеялись, что вместе с Катей гостьей нашего эфира станет ее преподаватель, руководитель танцевальной и модельной школы EK Studio Екатерина Коломенцева-Руссис, но она сейчас уехала из Эстонии.

Не колеблясь, педагог отправила к нам в студию свою воспитанницу. «Катя у меня с трех лет занимается, она молодец! Точно справится!» - уверенно заявила руководитель нарвской EK Studio. Самое интересное, что в прошлом году еще одна ученица Екатерины Коломенцевой-Руссис получила титул «Мисс Европа 2023», правда, в другой возрастной категории. Такая тенденция наводит на мысль, что у нарвского педагога есть секрет по выращиванию будущих мисс.

12-летняя «Мисс Европа 2024» в студии Limon LIVE. Фото: Konstantin Sednev

Выдержка 12-летней «Мисс Европа 2024» - самой юной героини за все время существовании шоу Limon LIVE, заслуживает аплодисментов. Она вела себя в студии легко и непринужденно. На голове у Кати под светом софитов блестела корона, впрочем, и сама девочка светилась от счастья.

Екатерина Медведева в студии Limon LIVE. Фото: Konstantin Sednev

«Я очень долго шла к этому титулу. Я очень этому рада», - не скрывает свои чувства титулованная умница и красавица.