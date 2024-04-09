В рамках Молодежного фестиваля моды и танца MAX MODA 2024 в столице Эстонии прошел международный конкурс «Мисс и Мистер Европа 2024». Конкурсанты съехались в Таллинн из разных городов Эстонии, Литвы, Италии, Финляндии и других стран.
ЯРКАЯ ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, как в Таллинне «Мисс и Мистера Европы 2024» выбирали
Победителями конкурса Miss & Mister Europe 2024 в разных возрастных категорях стали:
Саша Элис Кузина - Эстония
Адель Хареликава - Италия
Миколас Валайка - Литва
Доминика Масюлионите - Литва
Екатерина Медведева - Эстония
Аугусте Мешкаускайте - Литва
На 16 Международном фестивале MAX MODA 2024 собрались 600 участников из Эстонии, Литвы, Латвии, Индии, Финляндии, Доминиканы, Италии и Румынии. В рамках яркого фестиваля-конкурса состоялся мастер-класс по танцевальному направлению Contemp от известного балетмейстера, преподавателя по современному танцу в балетном театре Ла Фениче, Италия, Хосе Родригеза.
Гран-при фестиваля получили две команды из Эстонии: таллиннский театр танца POLLY с жарким номером Brazilian Vibes, а также впервые в истории фестиваля победила категория «уличные танцы» - студия MISSION4 с номером «Это школьное время».