ЯРКАЯ ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, как в Таллинне «Мисс и Мистера Европы 2024» выбирали

Победителями конкурса Miss & Mister Europe 2024 в разных возрастных категорях стали:

Саша Элис Кузина - Эстония

Адель Хареликава - Италия

Миколас Валайка - Литва

Доминика Масюлионите - Литва

Екатерина Медведева - Эстония

Аугусте Мешкаускайте - Литва

На 16 Международном фестивале MAX MODA 2024 собрались 600 участников из Эстонии, Литвы, Латвии, Индии, Финляндии, Доминиканы, Италии и Румынии. В рамках яркого фестиваля-конкурса состоялся мастер-класс по танцевальному направлению Contemp от известного балетмейстера, преподавателя по современному танцу в балетном театре Ла Фениче, Италия, Хосе Родригеза.

Гран-при фестиваля получили две команды из Эстонии: таллиннский театр танца POLLY с жарким номером Brazilian Vibes, а также впервые в истории фестиваля победила категория «уличные танцы» - студия MISSION4 с номером «Это школьное время».

Смотрите яркую галерею с праздника, который устроили на минувших выходных в Таллинне MAX MODA и ее бессменный руководитель Максим Лоонурм!