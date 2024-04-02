«Какие злые у нас люди»: Потап вышел на связь после «смерти» и снова «нарвался» на хейт

Он опубликовал собственное фото и написал «Все еще жив. И бью копытом».

Первой обрадовалась его появлению Мила Кузнецова, известная как «модель с 13 размером бюста». Она поставила миролюбиво-радостный смайлик, после чего в аккаунте началась обычная перепалка.

И снова на голову Алексея обрушились кучи проклятий и обвинений, самым «добрым» словом из которых было «петросян».

Рэперу писали, что уже поздно, что все успели за него помолиться, и нечего возвращаться в нормальное общество.

Общая тональность такова: во время войны нельзя шутить с таким понятием, как смерть. И если, возможно, певец действительно хотел пошутить типа: «вот смотрите, меня хоронят, а я живой», то получилось у него это довольно неудачно – как танец слона в посудном отделе «Эпицентра».

Впрочем, были среди отзывов и довольно миролюбивые слова: «и хорошо, что жив, а то мы уже занервничали». Возможно, именно на это и были направлены усилия Потапа – напомнить, что рано списывать его со счетов, что он еще себя покажет.

Если делать выводы по клипам, которые Алексей выдал «на гора», то этому можно было бы поверить. Но все перечеркивают, к сожалению, его бессмысленные «шутки». Остается надеяться, что Насте или другой девушке, которая рядом с певцом, удастся его «перевоспитать».

Напомним, что сейчас рэпер и продюсер переместился из Дубая в Монако, судя по геолокации на одном из его последних постов в соцсети.