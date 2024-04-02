В Сети сообщили о смерти рэпера Потапа: что случилось?

На одном из YouTube-каналов на русском языке сообщили, что рэпер Потап «умер десять минут назад». Опубликовали видео 1 апреля, так что можно было бы подумать, что это шутка.

Впрочем, первый ролик (на украинском языке) о «смерти» Потапенко появился за три дня до этого.

На этом YouTube-канале уже сообщали о «смерти» Олега Винника, Влада Ямы, Оли Поляковой, Михаила Полтавского и других знаменитостей. Несмотря на ложную информацию, канал до сих пор активен и выпускает видео.

Впрочем, некоторые пользователи соцсетей подумали, что это так разыгрывает Потап, и шутки не оценили, о чем написали в комментариях. Сейчас Потап находится в Дубае, где вместе с известным саунд-продюсером работает над новым проектом.