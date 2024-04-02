ФОТО ⟩ Алексей Солтан в мини-шортах нежится в лучах тайского солнца

Сейчас Алексей отдыхает в Таиланде, откуда делится яркими снимками. На фотографиях стилист сидит в джинсовых шортах на краю обрыва и наслаждается красотой окружающей природы. От тайских солнечных пейзажей на самом деле дух захватывает.

«Красота природы: вечная мелодия красок и шепота», - подписал эффектную фотосессию Солтан.

Эстонский стилист привлекает внимание окружающих своей яркой внешностью. Он всегда модно одет, посещает салоны красоты и следит за каждой мелочью в своем образе. Конечно, столь творческий и яркий человек становится объектом ядовитых обсуждений, но сам Алексей на злые языки не обижается. В недавнем интервью порталу Limon.ee он признался, что не читает обидные комментарии, а если они и попадают в его поле зрения, то лишь вызывают улыбку.

«Чтобы быть успешным и счастливым - занимайтесь своим делом, своей жизнью. Получайте кайф и удовольствие, а не так, как многие, к сожалению, роются в чужом белье, поэтому вся жизнь идет через это же белье. Я, правда, желаю всем находить свою гармонию, заниматься любимым делом и просто кайфовать от жизни, потому что она у нас одна», - сказала Солтан журналистам, когда пригласил их в свое новое таллиннское кафе. Подробнее ЗДЕСЬ!