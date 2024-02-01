«ИЗЮМИНКА – ЭТО Я!» ⟩ Эпатажный Алексей Солтан показал свое сказочное «Бали» в сердце Таллинна

Из промозглой серой эстонской реальности заруливаем в одну из небольших дверей в столичном квартале Ротерманни. Здесь очень тепло и уютно, желтое освещение создает иллюзию солнечных лучей, плетеные зонтики, приятная музыка, улыбчивые бармены. Самое интересное, что в середине дня в кафе нет ни одного свободного столика. Посетители неспешно завтракают. Да-да, именно завтракают – в этом и есть основное отличие этого кафе-ресторана: завтраки можно заказывать от рассвета до заката: с 8.30 до 18.00.

«У нас в различных заведениях мало вкусных завтраков и завтраков с утра до вечера, чтобы их можно было заказывать в любое время, – объясняет концепцию своего кафе Алексей Солтан, – Я сам люблю вставать поздно, а хочется куда-нибудь пойти вкусно позавтракать. Я не могу встать рано утром. Не для того я учился на стилиста, чтобы подниматься в 7 утра, нет!»

Кафе «Бали» стилист-парикмахер открыл совместно со своим другом Карлосом. Тот – настоящий фанат райского индонезийского острова, владелец гостиницы на Бали и бара в Таллинне Siesta Tapas & Bar. Поэтому поместить еще и балийский островок в центр эстонской столицы не составило труда. Идею разрабатывал Карлос, Алексей помогал.