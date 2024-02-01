Стилист-парикмахер Алексей Солтан продолжает удивлять. В конце декабря он открыл свой райский островок в центре эстонской столицы. Название такое же теплое и уютное, как само заведение – «Bali Cafe». И хотя в шутку эпатажный стилист называет изюминкой кафе себя, на самом деле фишка в другом!
«ИЗЮМИНКА – ЭТО Я!» ⟩ Эпатажный Алексей Солтан показал свое сказочное «Бали» в сердце Таллинна
Из промозглой серой эстонской реальности заруливаем в одну из небольших дверей в столичном квартале Ротерманни. Здесь очень тепло и уютно, желтое освещение создает иллюзию солнечных лучей, плетеные зонтики, приятная музыка, улыбчивые бармены. Самое интересное, что в середине дня в кафе нет ни одного свободного столика. Посетители неспешно завтракают. Да-да, именно завтракают – в этом и есть основное отличие этого кафе-ресторана: завтраки можно заказывать от рассвета до заката: с 8.30 до 18.00.
«У нас в различных заведениях мало вкусных завтраков и завтраков с утра до вечера, чтобы их можно было заказывать в любое время, – объясняет концепцию своего кафе Алексей Солтан, – Я сам люблю вставать поздно, а хочется куда-нибудь пойти вкусно позавтракать. Я не могу встать рано утром. Не для того я учился на стилиста, чтобы подниматься в 7 утра, нет!»
Кафе «Бали» стилист-парикмахер открыл совместно со своим другом Карлосом. Тот – настоящий фанат райского индонезийского острова, владелец гостиницы на Бали и бара в Таллинне Siesta Tapas & Bar. Поэтому поместить еще и балийский островок в центр эстонской столицы не составило труда. Идею разрабатывал Карлос, Алексей помогал.
«Он серфер, поэтому и логотип у нас в виде серфа. Детали согласовывали вместе. Тут заново все строилось, – рассказывает Солтан. – К тому же, Карлос еще и сам повар, он и в мишленовских ресторанах работал. Нам в этом плане повезло! Вместе экспериментируем на кухне, тестируем разные блюда».
Романтические названия блюдам, например, смузи «Черничное небо», придумывал тоже Карлос, а вот с названиями коктейлей экспериментировал топовый бармен Влад Максименко. Так, например, привычный «милк шейк» здесь называется «милф шейк» («милфа» – зрелые, рожавшие, сексуально привлекательные женщины. – прим. ред.).
«Если у тебя есть вкус и мозги – у тебя все будет прекрасно», – уверен Алексей Солтан.
В меню «Bali Cafe» есть смузи-боулы с ягодами и фруктами, которые очень популярны на самом острове Бали, а также всевозможные варианты вкусных и сытных завтраков. Сам стилист признается, что завтраки в меню кафе сделаны по его вкусу.
«Я люблю яйца в любом виде, будь то глазунья, пашот, омлет, – перечисляет Солтан. – Мне очень важно утром поесть яйца с лососем, с булкой-бриошь и авокадо, что может быть лучше!»
Вечером посетителей ждут изысканные закуски, а в будущем кафе-ресторан будет работать по пятницам субботам до часу ночи, и в его стенах будут проходить веселые вечеринки. Удивлять Солтан ничем своих посетителей не собирается. Рассуждает, что в 21 веке уже никого ничем не удивишь. Хочет, чтобы людям здесь было комфортно проводить время.
Стилист Алексей Солтан говорит, что появляется в своем «Бали» очень часто. И сразу уточняет, что с появлением кафе из индустрии красоты он не ушел, и ни в коем случае не собирается этого делать. Совмещать управление кафе и работу в салоне пока успешно получается.
Алексей Солтан: «Не для того я учился на стилиста, чтобы подниматься в 7 утра, нет!»
Солтан соглашается, что времена сейчас непростые, в том числе и для открытия кафе, ведь многие заведения в Таллинне, напротив, закрываются. Вот только Алексея и его бизнес-партнера Карлоса это ничуть не смущает.
«Могу сказать за себя – я перфекционист во всем. Я фанат своего дела, если за что-то берусь – вкладываю в это душу. Когда ты живешь этим местом, когда ты все контролируешь сам, оно будет жить! А тем более, если у тебя есть вкус и мозги – у тебя все будет прекрасно», – говорит стилист, а теперь и совладелец «Bali Cafe».
Алексей Солтан щедро делится секретом успешности: «Чтобы быть успешным и счастливым – занимайтесь своим делом, своей жизнью. Получайте кайф и удовольствие, а не так, как многие, к сожалению, лезут в чужое белье, поэтому вся жизнь идет через это же белье. Я, правда, желаю всем находить свою гармонию, заниматься любимым делом и просто кайфовать от жизни, потому что у нас она одна!»