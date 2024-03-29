Экс-возлюбленная Мэттью Перри после смерти актера заявила, что не удивлена его кончине

Экс-возлюбленная Мэттью, актриса мыльной оперы «Дерзкие и красивые» Мэйв Куинлен заявила, что новость о смерти Перри не стала для нее шоком.

Вместе они были с 2002 по 2003 год, и за это время актер ни разу не злоупотреблял алкоголем или наркотиками, что, по словам Мэйв, было настоящим подарком для нее. Но она была в курсе о его проблемах с зависимостями и, вероятно, поэтому мало удивилась, узнав о том, что Перри был найден мертвым из-за острого воздействия кетамина.

«Я была опустошена. Это не было шоком, но я все еще не могу поверить, что это произошло. И хотя мы давно не общались, я очень скучаю по нему. Он был действительно близким другом», - цитирует Куинлен издание.

Ранее другая бывшая возлюбленная Мэттью Перри, Кейти Эдвардс, заявила, что покойный ныне актер применял физическое насилие к женщинам, и назвала причастных к его смерти.

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