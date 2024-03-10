Экс-возлюбленная Мэттью Перри назвала причастных к его смерти

Согласно данным судебно-медицинской экспертизы, Мэттью скончался из-за острого воздействия кетамина, который он принимал на законных основаниях - в рамках терапии от депрессии и тревоги.

Однако Кейти Эдвардс, с которой Перри состоял в романтических отношениях в 2006 году, в разгар своей наркотической зависимости, убеждена: в его крови не могло случайно оказаться такое же количество препарата, как у пациента больницы под общим наркозом. Она рассказала, что актер ежедневно принимал от 40 до 50 таблеток викодина - сильного болеутоляющего средства с наркотическим эффектом.

«Он получал их от медсестры, которая приходила к нему домой. Он умел уговорить людей сделать то, что ему было нужно. Мэттью просто говорил: "Я дам вам эту сумму, если вы будете молчать и принесете мне это"»

Эдвардс призвала продолжить расследование об уходе бывшего возлюбленного из жизни из-за возможной причастности медицинского персонала. Примечательный факт: полиция Лос-Анджелеса выяснила, что Перри брал наркотическое вещество из неизвестного источника, но прекратила следствие.

Также Кейти отреагировала на скандальные сообщения анонимных источников о том, что актер применял физическое насилие к нескольким женщинам - в том числе и к своей невесте Молли Гурвиц. «Я никогда не видела, чтобы Мэттью распускал руки, так что для меня тут что-то не сходится», - заявила женщина.

Впрочем, она добавила, что не пыталась забрать у Перри наркотики, а потому не знает, на что он был способен в приступе гнева. К тому же актер, которого она знала и любила, в последне годы изменился до неузнаваемости.

«Я помню его чисто одетым и ухоженным. У него даже была целая бьюти-рутина. Но когда я стала смотреть на его более поздние фотографии, то поняла, что он себя запустил. Ему было уже все равно, и он сдался»

Напомним, Мэттью Перри годами страдал от наркотической и алкогольной зависимостей, в том числе во время съемок в «Друзьях». Шокирующие подробности своей жизни он раскрыл в мемуарах под названием «Друзья, любовники и большая ужасная вещь». Актер уверял, что полностью излечился, и даже открыл реабилитационный центр для товарищей по несчастью. Однако его близкие друзья после смерти звезды утверждают обратное.