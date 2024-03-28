Bесенняя уборка улиц будет эффективнa только при использовании правильных методов

«Хотя качество воздуха в Эстонии в целом хорошее, весной качество городского воздуха значительно ухудшается. В этом играют свою роль и слишком поздно начатые уборочные работы и неправильные методы уборки улиц, - говорит советник отдела атмосферного воздуха Министерства климата Реэт Пруул. Например, предварительное увлажнение пыли перед уборкой помогает уменьшить количество летающих в воздухе частиц и препятствует их распространению», - советует она.

Взрослый человек вдыхает до 10 миллионов мелких частиц за один раз, но в загрязненном воздухе это количество таких частик может быть значительно больше. Особенно опасны частицы размером менее 2,5 микрометра, потому что они могут пролетать на большие расстояния и оставаться в воздухе на длительное время. Попадая в кровоток и проникая в организм, они могут вызывать серьезно навредить здоровью, став причиной инфаркта, инсульта и заболевания легких.

«Каждой весной мы получаем сигналы о том, что в отдельных местах используются воздуходувки для листьев под предлогом уборки пыли. Использование воздуходувки для таких целей запрещено. Пыль просто перегоняют с одного места в другое и она поднимается в воздух, где смешивается с выхлопными газами и мелкими частицами, образуя еще более опасный для здоровья коктейль», - поясняет Пруул.