Ежегодная весенняя уборка улиц будет эффективной только при использовании правильных методов, которые не нанесут вреда ни здоровью людей, ни окружающей среде. Об этом BNS сообщила пресс-служба Министерства климата.
Bесенняя уборка улиц будет эффективнa только при использовании правильных методов
«Хотя качество воздуха в Эстонии в целом хорошее, весной качество городского воздуха значительно ухудшается. В этом играют свою роль и слишком поздно начатые уборочные работы и неправильные методы уборки улиц, - говорит советник отдела атмосферного воздуха Министерства климата Реэт Пруул. Например, предварительное увлажнение пыли перед уборкой помогает уменьшить количество летающих в воздухе частиц и препятствует их распространению», - советует она.
Взрослый человек вдыхает до 10 миллионов мелких частиц за один раз, но в загрязненном воздухе это количество таких частик может быть значительно больше. Особенно опасны частицы размером менее 2,5 микрометра, потому что они могут пролетать на большие расстояния и оставаться в воздухе на длительное время. Попадая в кровоток и проникая в организм, они могут вызывать серьезно навредить здоровью, став причиной инфаркта, инсульта и заболевания легких.
«Каждой весной мы получаем сигналы о том, что в отдельных местах используются воздуходувки для листьев под предлогом уборки пыли. Использование воздуходувки для таких целей запрещено. Пыль просто перегоняют с одного места в другое и она поднимается в воздух, где смешивается с выхлопными газами и мелкими частицами, образуя еще более опасный для здоровья коктейль», - поясняет Пруул.
Увидев использование воздуходувки для уборки пыли, следует уведомить местное самоуправление и в столице Таллинне Муниципальную полицию, которая имеет право осуществлять контроль за уборкой в соответствии с действующими правилами об общественном порядке.
«Местные самоуправления должны инвестировать в уборку улиц и использовать для этого эффективные методы, которые уменьшают загрязнение воздуха и защищают здоровье жителей, - подчеркивает Пруул. - Кроме того, каждый из нас может внести свой вклад в то, чтобы в городской среде было меньше пыли. Например, своевременно поменять шины на летние, предпочесть при возможности велосипед, прогулку или общественный транспорт автомобильным поездкам. Так будет меньше выхлопных газов и меньше мелких частиц».
«Весенние эпизоды пыли во многом вызваны распылением частиц покрытия дорог, изношенных за прошедшую зиму, - подтверждает и руководитель группы анализа данных по воздуху и климату Эстонского центра исследований окружающей среды Марек Маазикметс. - Автомобилистам, которые ездят в основном в городе, определенно стоит подумать, действительно ли им нужны шипованные шины для ежедневных поездок. В различных исследованиях было выявлено, что помимо большего загрязнения воздуха использование шипованных шин значительно изнашивает покрытие дороги и может уменьшить плановый срок службы покрытия почти на половину».
Если у человека есть предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям, он гуляет с детьми, занимается бегом или другой активной деятельностью, рекомендуется избегать дорог с интенсивным движением транспорта. Кроме того, цветение растений, включая деревья, также может вызывать серьезные проблемы со здоровьем для астматиков, например, сейчас цветет ольха.
С данными качества воздуха, включая уровень пыльцы, можно ознакомиться на веб-сайте https://õhuseire.ee, в Таллинне также в фойе министерства (Суур-Амеэрика 1, Таллинн) и на станции по мониторингу воздуха на улице Лийвалайа.