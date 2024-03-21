«Помощь была рядом!» Хозяйка убитой в Харгла собаки призналась, что это было частью плана

В редакцию Elu24 обратилась Элиз, знакомая Майи, хозяйки убитой в Харгла собаки. Женщина была шокирована случившимся и не может дать объяснение поступку Майе, как ее знакомая могла позволить убить свою собаку, зная, что помощь совсем рядом. «В пятницу я дала ей совет, к кому обратиться за помощью в поиске нового дома для собаки. Над этой ситуацией уже работали несколько человек», – говорит Элиза, которой Майа рассказала ужасную правду.