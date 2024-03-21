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«Помощь была рядом!» Хозяйка убитой в Харгла собаки призналась, что это было частью плана

Трийн Роос
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В Харгла жестоко убили собаку по имени Сэмми.
В Харгла жестоко убили собаку по имени Сэмми. Фото: Erakogu

В редакцию Elu24 обратилась Элиз, знакомая Майи, хозяйки убитой в Харгла собаки. Женщина была шокирована случившимся и не может дать объяснение поступку Майе, как ее знакомая могла позволить убить свою собаку, зная, что помощь совсем рядом. «В пятницу я дала ей совет, к кому обратиться за помощью в поиске нового дома для собаки. Над этой ситуацией уже работали несколько человек», – говорит Элиза, которой Майа рассказала ужасную правду.

Во вторник Elu24 опубликовал статью о том, как во дворе Харгла в Валгамаа забили годовалую собаку, с которой у хозяйки были проблемы. Владелица животного утверждала репортеру Elu24, что не желала смерти собаке, а все что произошло - это трагическое событие.

«Хозяйка хотела от него избавиться!» В уезде Валгамаа двое мужчин убили годовалую собаку

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