Союз защиты животных объявила поздно вечером в понедельник, что на заднем дворе деревни Харгла была жестоко убита молодая собака. «Хозяйка пыталась найти для собаки новый дом, потому что уже сама не могла заботиться о животном. Молодую собаку оставили без внимания», – рассказал Elu24 представитель Союза защиты животных. Владелица питомца говорит, что собака представляла опасность для семьи и поэтому хотела ее отдать. «Я искал помощи повсюду. Я хотела только отдать ее, а не убить», – со слезами на глазах говорит хозяйка.
Для подписчиков
«Хозяйка хотела от него избавиться!» В уезде Валгамаа двое мужчин убили годовалую собаку
В деревне Харгла уезда Валгамаа в субботу утром двое мужчин проникли на территорию частного дома и выпустили запертую в комнате собаку. Ключ находился на дверях дома, но сама хозяйка собаки в этот момент не была на месте.