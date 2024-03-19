«Хозяйка хотела от него избавиться!» В уезде Валгамаа двое мужчин убили годовалую собаку

В деревне Харгла уезда Валгамаа в субботу утром двое мужчин проникли на территорию частного дома и выпустили запертую в комнате собаку. Ключ находился на дверях дома, но сама хозяйка собаки в этот момент не была на месте.

«Я никогда бы не подумала, что это было сделано с такой жестокостью и что они использовали железный прут. Этого бы не произошло, если бы я была дома», – со слезами на глазах говорит хозяйка собаки Майе. «8 марта псу исполнился год и я сделала ему ботиночки, чтобы он мог прыгать мне на руки. Он был проблемной собакой, мне пришлось бы от него отказаться».