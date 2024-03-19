Вт, 19.03.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

«Хозяйка хотела от него избавиться!» В уезде Валгамаа двое мужчин убили годовалую собаку

Трийн Роос
Copy
Сэм, молодая собака, убитая на заднем дворе Харгла.
Сэм, молодая собака, убитая на заднем дворе Харгла. Фото: Erakogu

Союз защиты животных объявила поздно вечером в понедельник, что на заднем дворе деревни Харгла была жестоко убита молодая собака. «Хозяйка пыталась найти для собаки новый дом, потому что уже сама не могла заботиться о животном. Молодую собаку оставили без внимания», – рассказал Elu24 представитель Союза защиты животных. Владелица питомца говорит, что собака представляла опасность для семьи и поэтому хотела ее отдать. «Я искал помощи повсюду. Я хотела только отдать ее, а не убить», – со слезами на глазах говорит хозяйка.

В деревне Харгла уезда Валгамаа в субботу утром двое мужчин проникли на территорию частного дома и выпустили запертую в комнате собаку. Ключ находился на дверях дома, но сама хозяйка собаки в этот момент не была на месте.

«Я никогда бы не подумала, что это было сделано с такой жестокостью и что они использовали железный прут. Этого бы не произошло, если бы я была дома», – со слезами на глазах говорит хозяйка собаки Майе. «8 марта псу исполнился год и я сделала ему ботиночки, чтобы он мог прыгать мне на руки. Он был проблемной собакой, мне пришлось бы от него отказаться».

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх