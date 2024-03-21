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«ПОВТОРЯЙТЕ У СЕБЯ ДОМА!» ⟩ Живая выставка расцвела недалеко от Таллинна

Светлана Карабут Константин Седнев
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Вот мы и дождались! 20 марта наступил день весеннего равноденствия. Это значит, что мы перезимовали и смело берем курс на тепло, набухшие почки, праздник и многоцветие. Однако в замке Фалль уже сейчас распустились диковинные цветы.

Мы уже рассказывали, что осенью всемирно известный историк моды Александр Васильев привез в Эстонию выставку «Элегантность от Диор», посвященную истории дома моды Christian Dior. С наступлением астрономической весны маэстро и организатор «Бала цветов», дизайнер и флорист Татьяна Тридворнова решили на базе этой выставки сделать новый проект - «Диор и цветы».

«Какое счастье, что есть цветы», – говорил Кристиан Диор. Для него царицей всех цветов была роза. Изящные лепестки розы вдохновили кутюрье на создание знаменитых образов «женщин-цветков» для модных показов. Еще бы, ведь все оттенки розы принадлежат к самому нежному цвету, символизирующему счастье и женственность.

Татьяна Тридворнова собственноручно украшает гостей выставки, пока модель в цветочном платье позирует нашему фотографу.
Татьяна Тридворнова собственноручно украшает гостей выставки, пока модель в цветочном платье позирует нашему фотографу. Фото: Konstantin Sednev

Впрочем, в замке Фалль, который находится в Кейла-Йоа, теперь благоухают не только розы. Все залы и наряды из коллекции Диора украшены пышными весенними композициями. Благоухание сотен тюльпанов, нарциссов, гиацинтов, мускари и роз создает здесь особое цветочное настроение.

Коллекции Диора и история дома моды Christian Dior вызывает большой интерес во всем мире. Но не у всех есть возможность и время посетить парижские или нью-йоркские выставки Диора. Поэтому владелец замка Фалль Андрей Дворянинов решил привезти выставку Диора в Таллинн.

«Мы спешим на пару шагов впереди весны, – показывает Дворянинов, как во время весеннего равноденствия преобразилась выставка, привезенная в Таллинн еще осенью. – Татьяна Тридворнова дополнила экспозицию, которая большей частью состоит из коллекции Александра Васильева. Выставка "Цветы и Диор" будет продолжаться десять дней, на протяжении которых она будет постоянно обновляться. Да и сама Татьяна Тридворнова ежедневно будет здесь. Со своими помощниками она будет все время подправлять цветочные композиции».

Платье из живых цветов, которое могут примерить на себя гостьи выставки.
Платье из живых цветов, которое могут примерить на себя гостьи выставки. Фото: Konstantin Sednev

Всемирно известный флорист со своей командой постарались на славу: гостей замка Фалль встречает цветочное платье, которое было создано с учетом традиционных цветочных узоров дома моды Christian Dior. Платье из свежесрезанных цветов выполнено как арт-объект, с которым посетители могут сфотографироваться.

«Наши партнеры прислали нам новые сорта роз, тюльпанов. Есть цветы, которые жители Эстонии наверняка увидят на выставке впервые, – рассказывает Тридворнова. - Маттиола наполнила ароматом весь замок Фалль, и гиацинты, и мускари здесь необыкновенного цвета. Одним словом, есть, что посмотреть».

Татьяна Тридворнова отмечает, что для нее наступление астрономической весны – настоящее чудо и волнительное событие. 

Татьяна Тридворнова: «Светлые силы уже входят в наш дом!»
Татьяна Тридворнова: «Светлые силы уже входят в наш дом!» Фото: Konstantin Sednev

«Для меня весеннее равноденствие – это баланс. В этот момент и ночь, и день – они одинаковы, и уже светлые силы входят в нашу жизнь, – говорит Тридворнова. – За окном нет еще ни одного листочка, а у нас в замке – посмотрите, все цветет! Поэтому я рекомендую гостям выставки вдохновиться и тоже сделать у себя дома весну».

Расцветшая в замке Фалль выставка необычна тем, что она живая. Она будет меняться день ото дня, ведь флористы декорировали пространство луковичными растениями.

«Они будут расти вместе с выставкой, и они не вянут. Эта такая жизнь. И я вам тоже рекомендую: дома посадите луковичку. Пусть она у вас растет и приносит хорошее настроение», – настоятельно рекомендует Цветочная фея Тридворнова.

Искусствовед и куратор выставки «Элегантность от Диор» Эвелина Ведом специально для проекта Татьяны Тридворновой в замке Фалль в эту пятницу, 22 марта, проведет лекцию. Искусствовед расскажет о том, как цветы стали неиссякаемым источником вдохновения для величайших художников разных эпох и стран.

Ландыш, как символ Дома Dior, часто ассоциируется с удачей.
Ландыш, как символ Дома Dior, часто ассоциируется с удачей. Фото: Konstantin Sednev

На модной экспозиции можно даже найти живые майские ландыши. Впрочем, весна цветет не только в самом замке, но и в его ресторане. Шеф-повар Сергей Назаренко отметил, что к весне он раскрашивает меню в зеленый цвет, а некоторые элементы блюд он и его команда собирают в весеннем лесу. Еще чуть-чуть теплых дней – и повара выйдут на охоту.

«Весной мы стараемся, чтобы в меню было как можно больше зеленых продуктов, а украшения для блюд частенько собираем в лесу. Сныть, заячья капуста, черемша», – перечисляет шеф-повар ресторана замка Фалль.

Весна пришла, сейчас она распирает стены замка Фалль и вот-вот вырвется наружу. Впрочем, если до самой выставки «Цветы и Диор» вы так и не доберетесь, черпайте вдохновение и весеннее настроение в нашей галерее!

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