Вот мы и дождались! 20 марта наступил день весеннего равноденствия. Это значит, что мы перезимовали и смело берем курс на тепло, набухшие почки, праздник и многоцветие. Однако в замке Фалль уже сейчас распустились диковинные цветы.
«ПОВТОРЯЙТЕ У СЕБЯ ДОМА!» ⟩ Живая выставка расцвела недалеко от Таллинна
Мы уже рассказывали, что осенью всемирно известный историк моды Александр Васильев привез в Эстонию выставку «Элегантность от Диор», посвященную истории дома моды Christian Dior. С наступлением астрономической весны маэстро и организатор «Бала цветов», дизайнер и флорист Татьяна Тридворнова решили на базе этой выставки сделать новый проект - «Диор и цветы».
«Какое счастье, что есть цветы», – говорил Кристиан Диор. Для него царицей всех цветов была роза. Изящные лепестки розы вдохновили кутюрье на создание знаменитых образов «женщин-цветков» для модных показов. Еще бы, ведь все оттенки розы принадлежат к самому нежному цвету, символизирующему счастье и женственность.
Впрочем, в замке Фалль, который находится в Кейла-Йоа, теперь благоухают не только розы. Все залы и наряды из коллекции Диора украшены пышными весенними композициями. Благоухание сотен тюльпанов, нарциссов, гиацинтов, мускари и роз создает здесь особое цветочное настроение.
Коллекции Диора и история дома моды Christian Dior вызывает большой интерес во всем мире. Но не у всех есть возможность и время посетить парижские или нью-йоркские выставки Диора. Поэтому владелец замка Фалль Андрей Дворянинов решил привезти выставку Диора в Таллинн.
«Мы спешим на пару шагов впереди весны, – показывает Дворянинов, как во время весеннего равноденствия преобразилась выставка, привезенная в Таллинн еще осенью. – Татьяна Тридворнова дополнила экспозицию, которая большей частью состоит из коллекции Александра Васильева. Выставка "Цветы и Диор" будет продолжаться десять дней, на протяжении которых она будет постоянно обновляться. Да и сама Татьяна Тридворнова ежедневно будет здесь. Со своими помощниками она будет все время подправлять цветочные композиции».
Всемирно известный флорист со своей командой постарались на славу: гостей замка Фалль встречает цветочное платье, которое было создано с учетом традиционных цветочных узоров дома моды Christian Dior. Платье из свежесрезанных цветов выполнено как арт-объект, с которым посетители могут сфотографироваться.
«Наши партнеры прислали нам новые сорта роз, тюльпанов. Есть цветы, которые жители Эстонии наверняка увидят на выставке впервые, – рассказывает Тридворнова. - Маттиола наполнила ароматом весь замок Фалль, и гиацинты, и мускари здесь необыкновенного цвета. Одним словом, есть, что посмотреть».
Татьяна Тридворнова отмечает, что для нее наступление астрономической весны – настоящее чудо и волнительное событие.
«Для меня весеннее равноденствие – это баланс. В этот момент и ночь, и день – они одинаковы, и уже светлые силы входят в нашу жизнь, – говорит Тридворнова. – За окном нет еще ни одного листочка, а у нас в замке – посмотрите, все цветет! Поэтому я рекомендую гостям выставки вдохновиться и тоже сделать у себя дома весну».
Расцветшая в замке Фалль выставка необычна тем, что она живая. Она будет меняться день ото дня, ведь флористы декорировали пространство луковичными растениями.
«Они будут расти вместе с выставкой, и они не вянут. Эта такая жизнь. И я вам тоже рекомендую: дома посадите луковичку. Пусть она у вас растет и приносит хорошее настроение», – настоятельно рекомендует Цветочная фея Тридворнова.
Искусствовед и куратор выставки «Элегантность от Диор» Эвелина Ведом специально для проекта Татьяны Тридворновой в замке Фалль в эту пятницу, 22 марта, проведет лекцию. Искусствовед расскажет о том, как цветы стали неиссякаемым источником вдохновения для величайших художников разных эпох и стран.
На модной экспозиции можно даже найти живые майские ландыши. Впрочем, весна цветет не только в самом замке, но и в его ресторане. Шеф-повар Сергей Назаренко отметил, что к весне он раскрашивает меню в зеленый цвет, а некоторые элементы блюд он и его команда собирают в весеннем лесу. Еще чуть-чуть теплых дней – и повара выйдут на охоту.
«Весной мы стараемся, чтобы в меню было как можно больше зеленых продуктов, а украшения для блюд частенько собираем в лесу. Сныть, заячья капуста, черемша», – перечисляет шеф-повар ресторана замка Фалль.
Весна пришла, сейчас она распирает стены замка Фалль и вот-вот вырвется наружу. Впрочем, если до самой выставки «Цветы и Диор» вы так и не доберетесь, черпайте вдохновение и весеннее настроение в нашей галерее!