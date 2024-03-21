«ПОВТОРЯЙТЕ У СЕБЯ ДОМА!» ⟩ Живая выставка расцвела недалеко от Таллинна

Мы уже рассказывали, что осенью всемирно известный историк моды Александр Васильев привез в Эстонию выставку «Элегантность от Диор», посвященную истории дома моды Christian Dior. С наступлением астрономической весны маэстро и организатор «Бала цветов», дизайнер и флорист Татьяна Тридворнова решили на базе этой выставки сделать новый проект - «Диор и цветы».

«Какое счастье, что есть цветы», – говорил Кристиан Диор. Для него царицей всех цветов была роза. Изящные лепестки розы вдохновили кутюрье на создание знаменитых образов «женщин-цветков» для модных показов. Еще бы, ведь все оттенки розы принадлежат к самому нежному цвету, символизирующему счастье и женственность.

Татьяна Тридворнова собственноручно украшает гостей выставки, пока модель в цветочном платье позирует нашему фотографу. Фото: Konstantin Sednev

Впрочем, в замке Фалль, который находится в Кейла-Йоа, теперь благоухают не только розы. Все залы и наряды из коллекции Диора украшены пышными весенними композициями. Благоухание сотен тюльпанов, нарциссов, гиацинтов, мускари и роз создает здесь особое цветочное настроение.

Коллекции Диора и история дома моды Christian Dior вызывает большой интерес во всем мире. Но не у всех есть возможность и время посетить парижские или нью-йоркские выставки Диора. Поэтому владелец замка Фалль Андрей Дворянинов решил привезти выставку Диора в Таллинн.