«МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО!» ⟩ Александр Васильев привез в Эстонию женское счастье

Пышные юбки, узкие талии, высокие каблуки, дурманящие ароматы… Всемирно известный историк моды Александр Васильев привез в Эстонию выставку, посвященную истории дома моды Christian Dior. Смотрите ВИДЕО!
«Dior олицетворяет женское счастье. Именно эти модели заставляют женщин мечтать», - говорит Александр Васильев. Мечтать, по мнению маэстро, в наше непростое время - совершенно не вредно, а даже полезно.
На выставке в замке Фалль, которая откроет свои двери для посетителей 18 ноября, представлены как уникальные ансамбли и бальные платья от кутюр, так и костюмы из коллекций прет-а-порте разных десятилетий. Посетители музея смогут увидеть несколько десятков уникальных нарядов из коллекции Александра Васильева - это работы как самого Диора, так и его преемников на посту главного дизайнера дома мод Christian Dior: Ива Сен-Лорана, Марка Боана, Джанфранко Ферре и Джона Гальяно.
Экспозицию дополняют головные уборы, туфли, духи, а также фотографии и журналы мод той поры, − все то, что ассоциируется у зрителя с представлением о парижском шике и элегантности.
«В Эстонию мы привезли модели, созданные при жизни Кристиана Диора, под его надзором. Они очень хорошо передают характер и стиль его творческого почерка», - объясняет Александр Васильев.
Выставка Christian Dior "The Elegancy of Dior Women" позволит получить яркое представление о модных тенденциях второй половины 20 века и понять важную роль Диора, часто называемого «диктатором моды» и «булавочным тираном», в формировании этих тенденций.
«Мужчины застывают в восторженной паузе, когда видят женщин в этих платьях. А это именно те взгляды мужчин, которые женщина хочет поймать», - рассказывает Васильев о магии нарядов Christian Dior.
Платья Dior придали женской фигуре ее истинный силуэт - женственный и элегантный. Стройная талия подчеркивалась узким поясом, а пышный бутон юбки слегка приоткрывал тонкие щиколотки. Такой совершенно новый прием визуальной коррекции фигуры стал основой для создания множества линеек женственных нарядов.
В доме Dior в особом почете был серый цвет. Историк моды Александр Васильев с юмором отмечает, что этот цвет актуален и в наше время: «Думаю, что книга «Пятьдесят оттенков серого» и фильм на эту тему как раз рассказали о том, что серый цвет всегда актуален». Модный эксперт отмечает, что весь Париж в основном в серых тонах, серый - цвет этого романтического города. «Серый – необычайно парижский цвет. Я думаю, именно поэтому Dior и выбрал его одним из своих лейтмотивов. Эта приглушенная гамма, думаю, обозначает его характер. Но у него было немало черных, а также цветных платьев.
Прогуливаясь по замку Фалль, Александр Васильев демонстрирует коктейльное платье персикового цвета. «К слову, - хитро подмигивает историк моды - персиковый цвет идет абсолютно каждой женщине. Он оживляет и освежает цвет лица, делает его здоровым».
Александр Васильев может часами рассказывать о Кристиане Диоре. Биография кутюрье полна невероятных совпадений, встреч, и больше похожа на сказку. Впрочем, сам маэстро Васильев продолжает верить в чудеса.
«Я верю в чудеса, ведь вся наша жизнь чудесна. Хотя бы потому, что каждый из нас, выбирая жизнь и выбирая счастье для себя, уже совершает подвиг. Жизнь сегодня непроста, но мы открываем выставки, мы радуем женщин. Мы радуем жителей и гостей Эстонии», - говорит Александр Васильев. Он уверен, что каждая женщина мечтает о вещичке Christian Dior - будь то платье, сумка, шарфик, духи или перчатки. Ну и, конечно, выставка, где отражена сама женственность и элегантность, произведет впечатление на любую леди. Как лаконично отмечает Александр Васильев - «В мире моды существуют три нераздельных понятия: элегантность, вкус и ... Dior».
Прошло более семи десятилетий с 12 февраля 1947 года – дня показа первой коллекции дома мод Christian Dior, которую знаменитая Кармел Сноу, в те времена - главный редактор американского издания журнала «Harper`s Bazaar», окрестила «new look» - «новый образ».
После окончания кровавой и изнурительной Второй мировой войны женщины всего мира ожидали какой-то новинки, созвучной времени. Диор потребовал забыть привычно висевший в шкафу «облик войны», он первым подчеркнул красоту женского торса и талию, а длиной широких юбок создал иллюзию некоего романтического флера. Сегодня многие платья коллекций Диора хранятся в музеях Франции и США, а также в частных фондах и коллекциях.
Выставка Christian Dior в замке Фалль будет открыта с 18 ноября 2023 года по 30 июня 2024 года.