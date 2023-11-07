«МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО!» ⟩ Александр Васильев привез в Эстонию женское счастье

Прошло более семи десятилетий с 12 февраля 1947 года – дня показа первой коллекции дома мод Christian Dior, которую знаменитая Кармел Сноу, в те времена - главный редактор американского издания журнала «Harper`s Bazaar», окрестила «new look» - «новый образ».

После окончания кровавой и изнурительной Второй мировой войны женщины всего мира ожидали какой-то новинки, созвучной времени. Диор потребовал забыть привычно висевший в шкафу «облик войны», он первым подчеркнул красоту женского торса и талию, а длиной широких юбок создал иллюзию некоего романтического флера. Сегодня многие платья коллекций Диора хранятся в музеях Франции и США, а также в частных фондах и коллекциях.

Выставка Christian Dior в замке Фалль будет открыта с 18 ноября 2023 года по 30 июня 2024 года.