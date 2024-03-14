Когда вчера на мероприятии в Viru Keskus Бригитте Сюзанне Хунт объявила, что созданная ей карточная игра будет стоить 20 евро, некоторые покупатели на кассе были удивлены. Если на презентации игры за колоду карт нужно было заплатить 26,99 евро, то сегодня та же игра продается в интернет-магазине Хунт за 24,99 евро. «Я случайно все перепутала», - признается Хунт.